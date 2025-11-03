AC/DC regresa a las argentina tras 16 años: cuándo y dónde será el show

Después de arrasar con estadios repletos en Norteamérica, Europa y Australia, AC/DC aterriza en Buenos Aires en el marco del explosivo “Power Up Tour” con un show imperdible producidos por DF Entertainment. La cita será el 23 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental, y promete dejar una huella en la larga historia que los une al público local, con un show que reafirma la potencia que definió el sonido de una era y que, medio siglo después, sigue encendiendo a millones. Las entradas estarán a la venta a partir del 7 de noviembre a las 10:00 horas, exclusivamente a través de All Access.