La tajante decisión de La Joaqui por el conflicto en MasterChef Celebrity: "No quiero hablar de..."

Paula Varela continuó con su relato picante: “La Joaqui tenía la info y se la tiró. Le molestó un poco que Wanda se hiciera la buena”. Y completó: “Wanda se descoloca porque estaban en un momento emotivo despidiendo a Valu y no se la vio venir. Wanda le contesta, ahí ya se mete la producción. Ahí cortan, no gustó. Esto no va a salir al aire, quieren dejar como un final limpio y blanco. Quieren dejar la despedida de Valu Cervantes como una cosa emotiva y que se va”. Frente a las consultas posteriores, La Joaqui ya había reconocido: "Yo soy polvorita".

En los pasillos de la televisión empezó a circular la versión de que este conflicto habría provocado que Wanda Nara hiciera bajar a La Joaqui de la portada de la Revista Gente de este año, aunque nada de eso fue confirmado oficialmente.

Cuando los cronistas intentaron obtener su palabra, la cantante se mostró visiblemente afectada y eligió mantener un tono medido. "Sólo tengo un mal día, cuídenme, por favor", expresó con angustia. Ante la insistencia, repitió: "Chicos perdón, no tengo un buen día". Y finalmente dejó claro su límite frente al tema: "No quiero hablar de Wanda".

Embed

¿Wanda Nara bajó a la Joaqui de un evento?

Desde hace varias semanas se instaló la versión sobre la tensión entre Wanda Nara y La Joaqui durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Incluso, cuando fue consultada sobre este tema por el programa Sálvese quien pueda (América TV), la cantante le restó importancia a los rumores y aseguró no tener ningún conflicto con la conductora.

"Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce. Sí fue retriste que se fuera Valu porque no queríamos que se fuera, pero nos llevamos rebien entre todos. No no hay tal crisis", indicó La Joaqui.

Lo cierto es que, luego de que trascendiera que habían tenido una pelea, Wanda Nara no asistió a la reunión de los participantes de MasterChef Celebrity que organizó La Joaqui en su casa, lo que alimentó aún más las sospechas sobre cómo es realmente la relación entre ambas.

En este contexto, Ángel de Brito comentó desde sus historias de Instagram la drástica decisión que habría tomado Wanda para evitar cruzarse con la cantante en otro ámbito más allá del laboral.

"Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de personajes del año de Gente", indicó el conductor de LAM (América TV) en sus redes, reavivando la fuerte interna entre la animadora y la participante del reality gastronómico.

El evento tendrá lugar el martes 2 de diciembre por la noche en el Faena Art Center y, además, la revista celebrará sus 60 años de trayectoria, lo que promete la asistencia de numerosas figuras del espectáculo.

Sin embargo, todo indica que La Joaqui no podrá estar presente por pedido de Wanda, según señaló De Brito, desatando así un nuevo foco de conflicto entre la conductora y la participante del ciclo culinario.