A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DIRECTO

La furia de Juan Gil Navarro en medio de una función de teatro

Juan Gil Navarro no ocultó su enfando y protagonizó un momento de tensión tras una función de Misery.

2 oct 2026, 16:49
image
image

Juan Gil Navarro protagonizó un fuerte descargo que se robó toda la atención al finalizar una función de la exitosa obra Misery. Visiblemente molesto por una situación que se repite con demasiada frecuencia en las salas, el actor tomó el micrófono apenas terminó la representación y le habló directamente al público para exigir respeto.

Sin filtros, el artista expresó su malestar por las distracciones durante la función. "Muchas gracias por haber venido a ver teatro, esta obra o cualquier otra obra. Disculpen, hay algo que se reitera muchas veces y es profundamente molesto: el tema de los celulares. Una y otra vez, y otra vez y otra vez", comenzó.

Luego, remarcó que abonar una entrada no habilita a romper las normas básicas de convivencia dentro de una sala. "Pagar no da derecho a hacer lo que uno quiere en una sala de teatro y mucho menos a faltarle el respeto a quienes están prestando atención", lanzó.

Para cerrar, hizo un pedido terminante de cara a las próximas funciones: "Así que por favor no tengan solo apagados los celulares sino tampoco saquen fotos, mucho menos con flash. Gracias". Sus palabras fueron recibidas con aplausos por parte de los presentes.

El descargo de Gil Navarro se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones: hubo quienes celebraron su postura y quienes cuestionaron la forma en que le habló a su público. Mientras tanto, el debate sobre el uso del celular en las salas vuelve a quedar abierto.

Cómo es la versión teatral argentina de Misery

La versión argentina de Misery, basada en la novela de Stephen King, se presenta en el teatro Metropolitan, de la calle Corrientes, con dirección de Manuel González Gil. Juan Gil Navarro interpreta al escritor Paul Sheldon y Julia Calvo da vida a la temible Annie Wilkes, el papel que en la película le valió el Oscar a Kathy Bates. La puesta regresó a la cartelera porteña el 18 de junio y marcó un reencuentro con la historia en el mismo escenario y con el mismo director que en 1999, cuando la obra fue interpretada por Alicia Bruzzo y Rodolfo Bebán. Según contó Gil Navarro, que antes había integrado el elenco de Druk, él prefiere pensarla más como un thriller de suspenso con elementos psicológicos perturbadores que como una obra de terror. Tras el estreno, el público respondió con una ovación de pie.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Juan Gil Navarro

Lo más visto