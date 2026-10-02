La furia de Juan Gil Navarro en medio de una función de teatro

El descargo de Gil Navarro se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones: hubo quienes celebraron su postura y quienes cuestionaron la forma en que le habló a su público. Mientras tanto, el debate sobre el uso del celular en las salas vuelve a quedar abierto.

Cómo es la versión teatral argentina de Misery

La versión argentina de Misery, basada en la novela de Stephen King, se presenta en el teatro Metropolitan, de la calle Corrientes, con dirección de Manuel González Gil. Juan Gil Navarro interpreta al escritor Paul Sheldon y Julia Calvo da vida a la temible Annie Wilkes, el papel que en la película le valió el Oscar a Kathy Bates. La puesta regresó a la cartelera porteña el 18 de junio y marcó un reencuentro con la historia en el mismo escenario y con el mismo director que en 1999, cuando la obra fue interpretada por Alicia Bruzzo y Rodolfo Bebán. Según contó Gil Navarro, que antes había integrado el elenco de Druk, él prefiere pensarla más como un thriller de suspenso con elementos psicológicos perturbadores que como una obra de terror. Tras el estreno, el público respondió con una ovación de pie.