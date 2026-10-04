A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PROFUNDA

El duro relato de Barbie Simons al recordar la trágica muerte de su padre Leonardo: "Fue difícil"

La periodista Barbie Simons recordó a su padre Leonardo Simons a casi tres décadas de su trágica muerte y contó cómo atravesó esa dolorosa situación.

4 oct 2026, 08:50
El duro relato de Barbie Simons sobre la trágica muerte de su padre Leonardo: Fue difícil

El duro relato de Barbie Simons sobre la trágica muerte de su padre Leonardo: "Fue difícil"

El duro relato de Barbie Simons sobre la trágica muerte de su padre Leonardo: Fue difícil

El duro relato de Barbie Simons sobre la trágica muerte de su padre Leonardo: "Fue difícil"

Barbie Simons fue una de las invitadas a la mesa de sábado por la noche que conduce en la actualidad Juana Viale y allí recordó el momento más doloroso de su vida con la trágica muerte de su padre Leonardo Simons ocurrida en octubre de 1996.

La periodista comentó cómo vivió aquel momento a casi tres décadas de la pérdida de su papá y explicó su decisión de comenzar una nueva vida en Estados Unidos para estar cerca de su hermana, que tiempo antes se había ido a estudiar a ese país.

“Yo habiendo vivido afuera 15 años, en Estados Unidos, y me preguntan por qué volví. La gente tiene muy idealizado, sobre todo el sueño americano en particular”, comenzó Barbie Simons sobre su experiencia en el exterior durante muchos años.

Y recordó: “Me fui en un momento muy particular de mi vida. Había fallecido mi papá, yo tenía 15 años y mi hermana cinco meses antes se había ido a estudiar a la universidad en Estados Unidos cinco meses antes. Yo quería estar cerca de mi hermana, también el periodismo en su momento...”.

Barbie Simons recordó cómo atravesó junto a su familia la pérdida de su padre Leonardo: “Fue difícil las circunstancias en las que falleció mi papá y sentí que, bueno, queríamos empezar una vida nueva y sentí que la mejor manera era en un lugar donde más o menos conocía, con mi hermana y mi mamá que nos acompañó también en ese proceso”, indicó.

Y cerró que si bien le fue bien en su vida en el exterior extrañaba el día a día con los suyos y la distancia: “Tuve una carrera increíble en Estados Unidos pero es verdad que la gente idealiza mucho y es difícil ser inmigrante y estar en una tierra que no es tuya, con el desarraigo y todo lo que implica”.

Cómo fue la muerte de Leoonardo Simons

Leonardo Simons murió el 15 de octubre de 1996 arrojándose desde el piso 13 de su oficina en Buenos Aires a los 49 años en medio una profunda depresión en medio de la denuncia por coimas que pesaba contra su hermano, el juez Carlos Wowe, y en el momento de su muerte el conductor de televisión tenía tres cartas en el bolsillo.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Barbie Simons

Lo más visto