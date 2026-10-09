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Encontraron a un hombre con más de 20 puñaladas y detuvieron a su esposa y a su hija

La víctima, de 41 años, fue hallada asesinada sobre una cama en su vivienda de La Reja. Las dos mujeres quedaron imputadas por homicidio agravado por el vínculo.

Encontraron a un hombre con más de 20 puñaladas y detuvieron a su esposa y a su hija. (Foto: Google

Encontraron a un hombre con más de 20 puñaladas y detuvieron a su esposa y a su hija. (Foto: Google, mejorada por IA)

Un hombre de 41 años fue encontrado asesinado de más de 20 puñaladas en una vivienda del partido bonaerense de Moreno. Por el crimen fueron detenidas su esposa y una de sus hijas, quienes presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que la Justicia investiga si el homicidio ocurrió en un contexto de violencia familiar.

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La víctima fue identificada como Alberto Federico Araoz Arocena, cuyo cuerpo apareció tendido sobre una cama, con múltiples heridas de arma blanca en el cuello y el pecho. Además, tenía una bolsa de nylon colocada en la cabeza y estaba rodeado por un charco de sangre.

Por el asesinato quedaron detenidas Edith Elizabeth Castellano, de 42 años, y Florencia Anabella Araoz, de 23, esposa e hija de la víctima, respectivamente. Ambas fueron imputadas por homicidio agravado por el vínculo y se negaron a declarar ante la fiscal que interviene en la causa.

El homicidio ocurrió en una vivienda precaria ubicada sobre la calle San Nicolás al 3300, casi en la esquina con Chubut, en el barrio Cascallares de la localidad de La Reja.

Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, encontraron el cuerpo de Araoz Arocena sobre una cama. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación al portal Primer Plano, presentaba más de 20 heridas de arma blanca concentradas principalmente en el cuello y el pecho.

La UFI N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. (Foto: Google)

La UFI N°2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. (Foto: Google)

En el lugar también se encontraban su esposa y una de las cinco hijas del matrimonio, quienes quedaron bajo sospecha por su presunta participación en el ataque. Las dos mujeres fueron detenidas y puestas a disposición de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N° 2 de Moreno-General Rodríguez.

Al ser convocadas a prestar declaración indagatoria, ambas optaron por guardar silencio. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que se produjo el asesinato.

La revelación de los vecinos que podría cambiar el rumbo de la investigación

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el estado físico de las dos detenidas. De acuerdo con fuentes de la causa, tanto Castellano como su hija presentaban hematomas y lesiones de diferente antigüedad.

Este elemento, sumado a los testimonios recogidos entre los vecinos, abrió una línea de investigación sobre posibles antecedentes de violencia dentro de la familia.

Según relataron habitantes del barrio, Araoz Arocena tenía comportamientos violentos y su esposa habría sufrido agresiones de manera habitual. Algunos vecinos aseguraron que Castellano estaba “permanentemente golpeada”, mientras que otros describieron situaciones que, según sus testimonios, daban cuenta de un vínculo atravesado por la violencia.

Además, al momento de ser detenidas, las dos mujeres habrían manifestado que Castellano era víctima de torturas por parte de su esposo. Sin embargo, estas afirmaciones todavía deben ser corroboradas mediante pruebas y testimonios incorporados formalmente al expediente judicial.

Qué investiga la Justicia sobre el asesinato en Moreno

La fiscalía intenta determinar cómo se desencadenó el ataque, qué ocurrió durante las horas previas al homicidio y cuál habría sido la participación de cada una de las detenidas. Una de las principales hipótesis bajo análisis es que el crimen pudo haberse producido en un contexto de violencia familiar, aunque por el momento no se estableció judicialmente qué circunstancias rodearon el hecho.

Los investigadores también buscan determinar el origen y la antigüedad de las lesiones que presentaban las dos mujeres, un elemento que podría resultar relevante para reconstruir la situación dentro de la vivienda. Hasta el momento, no se encontraron denuncias previas por malos tratos de Castellano hacia Araoz Arocena, sin embargo, la ausencia de antecedentes judiciales no permite descartar que hayan existido episodios de violencia que nunca llegaron a denunciarse.

En pocas palabras

  • Hallado sin vida: Un hombre de 41 años fue encontrado asesinado de más de 20 puñaladas en su vivienda.
  • Detenidas: Su esposa y su hija, de 42 y 23 años, fueron imputadas por homicidio agravado por el vínculo.
  • Violencia familiar: Se investiga si el crimen ocurrió en un contexto de agresiones y maltratos previos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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