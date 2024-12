Estremecedor audio del hombre que buscó a Loan y apareció muerto a balazos

Estas grabaciones, que fueron difundidas por el medio A24, sugieren que Alejandro Pata habría recibido dinero por parte de la familia de Loan para agilizar la búsqueda del menor. Esto podría indicar que la investigación estuvo marcada por irregularidades desde el principio.

Además, Pata reveló en sus mensajes que su relación con Roberto Méndez, uno de los abogados implicados en el caso, se había deteriorado. “Con Roberto Méndez nos conocemos desde hace tiempo y con él abrí el grupo de cazadores autoconvocados. Denunciamos a Flora y Fauna por las barbaridades que hacían. Pero cuando Méndez fue abogado de la causa, me dejó de lado”, mencionó Pata en uno de los audios.

El papel de Alejandro Pata en la búsqueda de Loan fue fundamental durante los primeros dos meses de investigación. Según el periodista Marcelo Benítez, Pata mostraba una intensidad y compromiso excepcionales con el caso. No obstante, su relación con el entorno de Loan se fue deteriorando progresivamente.

En uno de sus mensajes, Pata relató los motivos de su retiro de la búsqueda el pasado 3 de agosto: “Por eso me fui el 3 de agosto, además de ver que llegaban peritos que no peritaban”. Estas declaraciones sugieren que las autoridades y los peritos involucrados en la investigación no realizaron su trabajo con la eficiencia necesaria.

La investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña ha estado marcada por conflictos internos, sospechas de corrupción y la posible manipulación de pruebas. Alejandro Pata, como líder de los “cazadores autoconvocados”, había asumido un papel protagónico en los rastrillajes. Sin embargo, su muerte y los audios difundidos plantean nuevas preguntas:

¿Por qué se sintió desplazado por los abogados y familiares de Loan?

de Loan? ¿Qué motivó a Pata a retirarse de una búsqueda que, en sus palabras, estaba plagada de irregularidades?

El hallazgo de su cuerpo con un disparo y la aparición de un mensaje premonitorio sugiriendo un posible suicidio han generado controversia. Aunque algunos sostienen la hipótesis del suicidio, las circunstancias de su muerte aún están bajo investigación y muchos consideran la posibilidad de un homicidio encubierto.

La muerte de Alejandro Pata ha generado un profundo impacto en la búsqueda de Loan Danilo Peña. La filtración de sus audios sugiere que la investigación pudo haber estado viciada desde el principio. Si las acusaciones de corrupción y negligencia resultan ciertas, esto podría significar un fracaso institucional en el manejo del caso.

Los testimonios de Pata revelan una red de tensiones internas que podrían haber obstaculizado el hallazgo del menor. Además, ponen en evidencia la falta de coordinación y transparencia en los procedimientos oficiales.

Alejandro Pata era un ferviente activista y líder de los “cazadores autoconvocados”, un grupo que se dedicaba a colaborar con las autoridades en tareas de búsqueda y rescate. Su compromiso con el caso de Loan fue más allá de una simple colaboración: dedicó su tiempo y recursos personales para ayudar a encontrar al niño desaparecido.

Su trágica muerte, marcada por circunstancias sospechosas, se convierte en una pieza crucial para entender lo que realmente ocurrió durante los primeros meses de búsqueda. La relación entre Pata y los abogados de la familia de Loan también pone en duda la imparcialidad de quienes lideraban la investigación.

A medida que los nuevos audios salen a la luz y las circunstancias de la muerte de Alejandro Pata siguen sin aclararse, el caso de Loan Danilo Peña continúa siendo un misterio sin resolver. Las autoridades deben enfrentar ahora una presión social cada vez mayor para esclarecer no solo la desaparición del niño, sino también las circunstancias que rodearon el fallecimiento del investigador.

Mientras tanto, la comunidad y el país siguen expectantes. La esperanza de encontrar a Loan con vida se mezcla con el temor de que la corrupción y la negligencia hayan sellado el destino del niño desde el principio.