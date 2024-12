Exclusivo A24 | Habló una de las imputadas por la desaparición de Loan: "Sospecho de todos"

"Después de casi 6 meses encerrada recién me estoy poniendo al día con toda la información que no tenía", señaló respecto del tiempo que pasó detenida y alejada de su familia, y expresó: "No le deseo a nadie que pase por esto, es muy feo".

Cómo desapareció Loan

En una conversación telefónica con A24, Millapi recordó que aquel día que desapareció Loan ella y su marido fueron al naranjal junto con su hija y 2 sobrinos, además de otros chicos que estaban en el almuerzo. "En total había 6 chicos esa tarde en el naranjal", detalló.

"Cuando llego yo veo que está (el tío de Loan, Antonio) Benitez, viene mi marido atrás mio, veo que todas las criaturas fueron al naranjal. Y escucho que suena el celular de mi marido, sabíamos que iba a recibir una noticia y estabamos pendientes de eso, él se alejó unos pasos para hablar con la familia por teléfono", continúo su relato Mónica.

Y afirmó que se quedó prestando atención a la llamada "a ver que reacción" tenía el marido, que "estaba mal porque esa semana estuvo yendo a médicos, no estaba bien de salud y esa llamada era con malas noticias. Yo estaba prestando atencion que no sufra ningun ataque", indicó.

monica-millapi-detenida-caso-loan.webp Monica Millapi, detenida por el Caso Loan, habló en exclusiva con A24.

"Esa llamada habrá durado 8 o 10 minutos", agregó y recordó que también vio a "Loan recibiendo la naranja que le había pelado su tío".

Y dijo: "Esa imagen la tengo presente, después me enfoco en mi marido y cuando corta la llamada y dice que vamos, no le quise preguntar qué le dijeron, salimos todos y una vez que salimos del monte donde está el arbol de naranjas salieron todas las criaturas corriendo".

Cuando están volviendo, toman la delantera Benitez con su marido -Daniel Ramirez- y Mónica iba más atrás. "Veo que corren todos y empiezo a contar y ver que falta un chico. Inmediatamente me di cuenta de que faltaba Loan", señaló.

"Sospecho de todos", dijo Mónica Millapi

Mónica Millapi recordó que aquel día no tenían planeado participar del almuerzo en la casa de la abuela Catalina: "Yo pensé que no íbamos a ir al almuerzo, pensé que íbamos a ir a ver al hermano de mi marido".

Sin embargo, hubo un cambio de planes luego de que Benitez se acercara a la casa de Millapi y Ramirez para insistir que fueran al evento. En ese sentido, Millapi destacó "la insistencia de Benitez para que vayamos al almuerzo sabiendo que estabamos pasando por un mal momento".

"Me pregunto por qué fuimos a ese almuerzo, me arrepiento un montón, no estaba en mis planes, como mujer lo acompaño a él", señaló y agregó: "Sospecho de todos; de mi marido, no".

"El chico solo no se pudo haber perdido, alguien se lo tuvo que haber llevado, porque si hubiese pasado algo enseguida lo hubiéramos encontrado porque se buscó inmediatamente", aseveró Mónica.

Y añadió: "A veces me pongo a pensar cómo no se me ocurrió volver a la casa enseguida para ver si habia vuelto".