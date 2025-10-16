En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Femicidio
Córdoba
Doble femidicio

Exclusivo A24: Laurta, a los gritos, realizó una conmocionante denuncia tras el doble femicidio

El ciudadano uruguayo, detenido por el asesinato del remisero Martín Palacio, guardó silencio ante la fiscalía entrerriana. Será trasladado a Córdoba, donde enfrentará la acusación por el doble femicidio de su ex pareja y su ex suegra.

Pablo Laurta se resistió al traslado y a los gritos realizó una conmocionante denuncia

Pablo Laurta se resistió al traslado y a los gritos realizó una conmocionante denuncia

Momentos de máxima tensión se vivieron este jueves en los tribunales de Concordia, Entre Ríos, cuando Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio, volvió a ser trasladado dentro del edificio judicial.

Leé también La dolorosa confesión de la hermana de Luna, la joven asesinada por Pablo Laurta: "No puedo..."
Vivía aterrada: el estremecedor testimonio de la hermana de Luna, una de las víctimas del doble femicidio en Córdoba

Durante el procedimiento, A24 registró en exclusiva el instante en el que el hombre, esposado y custodiado por personal policial, gritó a los medios: “Salvé a mi hijo de una red de trata. Investiguen”.

Embed

Según relató el cronista Alejandro Pueblas, el detenido fue llevado de una oficina a otra dentro del complejo judicial. En ese trayecto, visiblemente alterado, insistió en que actuó para proteger a su hijo Pedro, de seis años.

“Gritaba desesperado que había salvado a su hijo. Dijo que quería volver a declarar, que lo investiguen, que su hijo estaba en peligro”, contó Pueblas desde el lugar.

Minutos después, el propio Luis Novaresio, destacó que el acusado pidió también ‘perdón a Dios’ por lo que hizo.

Embed

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido volvió a ser recibido por la fiscal Daniela Montangie, ante quien habría manifestado su voluntad de ampliar su declaración indagatoria. Hasta el momento, no existen pruebas que respalden la hipótesis de una red de trata, mencionada por él tanto ante su madre como ante la prensa.

Durante la cobertura, Pueblas detalló que Laurta fue bajado del móvil con casco, chaleco y con un fuerte operativo de seguridad. “Estaba nervioso, pero convencido. Repetía que era un mártir, que había actuado para salvar a su hijo. No mostró arrepentimiento ni vergüenza”, sostuvo el periodista.

La fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.

En la jornada del miércoles Laurta fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir que lo mató para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Femicidio Córdoba Noticias A24
Notas relacionadas
La palabra del taxista que llevó a Pablo Laurta: "Se cambió la ropa porque..."
La estrategia judicial de Pablo Laurta: ¿Se quiere hacer pasar por inimputable?
El hallazgo clave que puede cambiar la causa del doble femicidio de Córdoba

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar