Exclusivo A24: Laurta, a los gritos, realizó una conmocionante denuncia tras el doble femicidio

Minutos después, el propio Luis Novaresio, destacó que el acusado pidió también ‘perdón a Dios’ por lo que hizo.

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido volvió a ser recibido por la fiscal Daniela Montangie, ante quien habría manifestado su voluntad de ampliar su declaración indagatoria. Hasta el momento, no existen pruebas que respalden la hipótesis de una red de trata, mencionada por él tanto ante su madre como ante la prensa.

Durante la cobertura, Pueblas detalló que Laurta fue bajado del móvil con casco, chaleco y con un fuerte operativo de seguridad. “Estaba nervioso, pero convencido. Repetía que era un mártir, que había actuado para salvar a su hijo. No mostró arrepentimiento ni vergüenza”, sostuvo el periodista.

La fiscal Daniela Montangie dictaminó 120 días de prisión preventiva en Entre Ríos para Pablo Laurta tras ser acusado de manera formal por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio.

En la jornada del miércoles Laurta fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir que lo mató para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio.