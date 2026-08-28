Se conoció qué decía el mensaje del novio de Yipio que Gran Hermano mostró y la enloqueció

Cómo reaccionó Yipio al ver a su novio en Gran Hermano

La producción de Gran Hermano sorprendió a Yipio al poner en pantalla unas imágenes que no esperaba ver y que la llevaron a reaccionar inmediatamente, sin poder disimular la emoción.

Al verse en pantalla, la uruguaya reaccionó completamente desencajada. Entre gritos, emoción y sorpresa, no pudo ocultar su alegría al reconocer a sus seres queridos: “¡Gran Hermano! Estamos viendo algo en la pantalla que no sabemos si se puede ver. ¡Está mi hija y mi novio!”.

Sin embargo, el momento duró apenas unos segundos: rápidamente, la transmisión se cortó y la participante quedó sorprendida por lo que acababa de ver.