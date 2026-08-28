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Se conoció qué decía el mensaje del novio de Yipio que Gran Hermano mostró y la enloqueció

Luego de que Yipio viera y escuchara a su pareja y a su hija en una emisión de Corta por Lozano dentro de la casa de Gran Hermano, producto de una falla técnica de la producción, comenzaron a circular versiones sobre el mensaje que había recibido la participante.

28 ago 2026, 21:25
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Errores como el que ocurrió este 28 de agosto en Gran Hermano ya se habían producido anteriormente. Para poner en contexto, en esta oportunidad hubo un cruce de señales y en la casa terminaron transmitiendo imágenes de Mathias, el novio de Yipio, junto a su hija Lara, durante un móvil de Corta por Lozano (Telefe).

¿Pero qué decía el mensaje? Si bien en las imágenes que recibió la uruguaya dentro de la casa no se alcanza a distinguir con claridad a su pareja hablando, ya que la cámara se encontraba a cierta distancia, en X comenzó a circular un fragmento de la emisión que permitió conocer en detalle qué habría dicho el hombre durante el móvil. "Quiero que vayan contra Pincoya", expresó en conversación con Vero Lozano.

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"Mañana, desde mi TikTok, voy a hacer un live para recaudar fondos, juntar votos. Van a venir unas personitas muy especiales. Vamos a estar divirtiéndonos, así que los invito", agregó sobre el apoyo que brindará en estos días, de cara a la gala de eliminación del lunes 31 de agosto.

La participante reaccionó con sorpresa y emoción al ver a su pareja y a su hija en pantalla, mientras el fragmento rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El episodio, además, dejó en evidencia que la competencia también se juega afuera de la casa, con los familiares y allegados de los participantes movilizándose para conseguir votos.

Cómo reaccionó Yipio al ver a su novio en Gran Hermano

La producción de Gran Hermano sorprendió a Yipio al poner en pantalla unas imágenes que no esperaba ver y que la llevaron a reaccionar inmediatamente, sin poder disimular la emoción.

Al verse en pantalla, la uruguaya reaccionó completamente desencajada. Entre gritos, emoción y sorpresa, no pudo ocultar su alegría al reconocer a sus seres queridos: ¡Gran Hermano! Estamos viendo algo en la pantalla que no sabemos si se puede ver. ¡Está mi hija y mi novio!.

Sin embargo, el momento duró apenas unos segundos: rápidamente, la transmisión se cortó y la participante quedó sorprendida por lo que acababa de ver.

     

 

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