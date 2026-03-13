La tajante respuesta de Mostaza Merlo a una insólita anécdota de Brian Sarmiento: "Nunca..."

En definitiva, lo que para Sarmiento es una anécdota que lo muestra como un atrevido con carisma, para Merlo no pasa de ser un recuerdo distorsionado. “Encima le quedó bien porque tiene carisma para contarlo, pero nunca pateó con nosotros”, cerró Mostaza.

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¿Qué pasó con Brian Sarmiento y por qué su futuro en Gran Hermano está en duda?

Brian Sarmiento entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desplegando su simpatía y energía característica, con la intención de llegar lo más lejos posible dentro del reality.

Sin embargo, su participación televisiva rápidamente se vio opacada por un reclamo público de Jazmín Tessie Poza, madre de una de sus hijas, quien lo denunció por una deuda de varios meses en concepto de cuota alimentaria.

En medio de esta situación, se conoció un fallo judicial en contra del exfutbolista que lo obliga a pagar una cifra millonaria: nada menos que 12 millones de pesos.

Santiago Riva Roy, en El ejército de la mañana (Bondi Live), dio precisiones sobre esta resolución que ya fue comunicada a la productora del programa.

El Juzgado Civil N° 56 resolvió a favor de la expareja de Sarmiento, tras comprobarse que el jugador incumplió con el pago de la manutención durante casi dos años, según explicó el periodista.

"Son 12 millones de pesos que debe de 22 meses de cuota que son de solo 430 mil pesos mensuales. La multa es de dos dólares diarios", detalló Riva Roy al dar cuenta de la magnitud de la deuda.

Y añadió: "La sentencia del juzgado determina que sobre la primera parte de la deuda, el primer millón y medio que corresponde a tres meses de cuota más intereses, debe ser inmediatamente ejecutado".

El documento establece que la productora deberá cubrir esa primera parte de manera inmediata, descontando el monto de lo que Sarmiento genere durante su estadía en el reality.

"Están siendo notificados en Kuarzo que tienen que saldar eso antes de pagarle a Brian su sueldo semanal", explicó el comunicador. Además, señaló que será la familia del participante la que decida si le informan o no lo que ocurre fuera de la casa.

"En Telefe pregunté y me dijeron que se van a manejar igual que cuando murió el familiar de Martina (Pereyra), que la familia va a decidir si le cuentan a Brian o se entera al salir", comentó.

Finalmente, Riva Roy cerró con una definición clara: "El abogado de Brian dice que va a saldar toda su deuda pero no es de buena fe, está obligado por la Justicia a hacerlo".

Queda por ver si Sarmiento será notificado de esta situación mientras continúa en el programa o si recién tomará conocimiento al abandonar la competencia.