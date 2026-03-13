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La tajante respuesta de Mostaza Merlo a una insólita anécdota de Brian Sarmiento: "Nunca..."

Mostaza Merlo desmintió a Brian Sarmiento y negó que lo haya dirigido en un entrenamiento con la Primera de Estudiantes.

13 mar 2026, 12:16
brian sarmiento, mostaza merlo
brian sarmiento, mostaza merlo

Mostaza Merlo, exentrenador de Estudiantes de La Plata, salió a desmentir con total firmeza una anécdota de Brian Sarmiento, participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que viene repitiendo desde hace años. Según Merlo, jamás lo dirigió en un entrenamiento con la Primera del Pincha.

La polémica se reactivó en Cuerpo Técnico, donde Merlo fue invitado y aprovechó para aclarar los tantos. Sarmiento había contado en 2017 -y reiterado en varias oportunidades- que había sorprendido al DT con un caño durante una práctica con el plantel profesional. “Él estaba en Octava y yo en la Primera de Estudiantes. Él nunca practicó con nosotros”, disparó Mostaza, dejando en claro que la historia no es como la pintó el exfutbolista.

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El relato de Sarmiento siempre tuvo condimentos de épica: patadas de referentes, un caño inolvidable y hasta la supuesta reacción del entrenador. “En la tercera le amago y le tiro un caño. Ahí Mostaza se levanta y dice ‘pará pará pará, nene tenés unos huevos así…’”, relató el exjugador, imitando el tono del DT. Pero Merlo insiste en que lo único real es que el joven alcanzaba pelotas y conocía las jugadas por estar cerca del equipo.

El DT incluso contó que ya había advertido a la producción del programa que, si lo invitaban, iba a decirle en la cara que nunca entrenó con la Primera. “Declara que practicó con la Primera, que tiró caños. Es un pibe fenomenal, pero nunca practicó con Primera. Habla, dice que yo le dije, pero es mentira”, sostuvo, generando risas en el estudio.

En definitiva, lo que para Sarmiento es una anécdota que lo muestra como un atrevido con carisma, para Merlo no pasa de ser un recuerdo distorsionado. “Encima le quedó bien porque tiene carisma para contarlo, pero nunca pateó con nosotros”, cerró Mostaza.

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¿Qué pasó con Brian Sarmiento y por qué su futuro en Gran Hermano está en duda?

Brian Sarmiento entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) desplegando su simpatía y energía característica, con la intención de llegar lo más lejos posible dentro del reality.

Sin embargo, su participación televisiva rápidamente se vio opacada por un reclamo público de Jazmín Tessie Poza, madre de una de sus hijas, quien lo denunció por una deuda de varios meses en concepto de cuota alimentaria.

En medio de esta situación, se conoció un fallo judicial en contra del exfutbolista que lo obliga a pagar una cifra millonaria: nada menos que 12 millones de pesos.

Santiago Riva Roy, en El ejército de la mañana (Bondi Live), dio precisiones sobre esta resolución que ya fue comunicada a la productora del programa.

El Juzgado Civil N° 56 resolvió a favor de la expareja de Sarmiento, tras comprobarse que el jugador incumplió con el pago de la manutención durante casi dos años, según explicó el periodista.

"Son 12 millones de pesos que debe de 22 meses de cuota que son de solo 430 mil pesos mensuales. La multa es de dos dólares diarios", detalló Riva Roy al dar cuenta de la magnitud de la deuda.

Y añadió: "La sentencia del juzgado determina que sobre la primera parte de la deuda, el primer millón y medio que corresponde a tres meses de cuota más intereses, debe ser inmediatamente ejecutado".

El documento establece que la productora deberá cubrir esa primera parte de manera inmediata, descontando el monto de lo que Sarmiento genere durante su estadía en el reality.

"Están siendo notificados en Kuarzo que tienen que saldar eso antes de pagarle a Brian su sueldo semanal", explicó el comunicador. Además, señaló que será la familia del participante la que decida si le informan o no lo que ocurre fuera de la casa.

"En Telefe pregunté y me dijeron que se van a manejar igual que cuando murió el familiar de Martina (Pereyra), que la familia va a decidir si le cuentan a Brian o se entera al salir", comentó.

Finalmente, Riva Roy cerró con una definición clara: "El abogado de Brian dice que va a saldar toda su deuda pero no es de buena fe, está obligado por la Justicia a hacerlo".

Queda por ver si Sarmiento será notificado de esta situación mientras continúa en el programa o si recién tomará conocimiento al abandonar la competencia.

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