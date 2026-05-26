Furia en vivo: Viviana Canosa encaró a Fantino y terminó yéndose del programa

"No es de psicótico decir lo que está pasando en la Argentina", continuó Canosa firme en su postura. A lo que Alejandro Fantino retrucó: "Vivi, ¿tenés ganas de escuchar?".

"No me podes autorizar vos a que yo hable o interrumpa", le marcó enojada ella. Y él le explicó: "Vos no vas a poner en mi boca las palabras que vos crees que yo dije".

A los segundos, Viviana Canosa optó por levantarse de su silla y comenzar a guardar sus elementos personales: “Me voy yo, les agradezco chicos, pero psicótica es un montón", dijo visiblemente molesta por la situación mientras se retiraba del estudio.

En tanto, Fabián Doman comentó sorprendido por lo sucedido y dándole la razón a Alejandro Fantino: "Justamente fuiste muy claro que no hablabas de ella", marcó el conductor. A los pocos minutos, la periodista regresó a su lugar y explicó: "Fui a tomar un café, necesitaba relajarme".

"Yo no lo dije por vos", le aclaró Fantino. "Como temí responder algo horrible que después me voy a arrepentir, preferí levantarme e irme", fundamentó Canosa su reacción.

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Florencia Peña fue contundente con Viviana Canosa al recordar su grave denuncia

A un año de la grave denuncia pública y judicial de Viviana Canosa contra varios famosos, Florencia Peña habló en el ciclo Intrusos (América Tv) y dio su sincera opinión de lo sucedido.

"El periodista para mí tiene credibilidad. Si vos no tenés credibilidad, todo lo que vos decís es mentira y yo digo 'me estás mintiendo'. Me parece extraño que una periodista que hizo una denuncia tan dura, como es una denuncia de pedofilia que no es una denuncia cualquiera, tenga espacio en los medios", explicó la acrtriz.

Al tiempo que se preguntó "¿cuál es la credibilidad de una periodista que hizo una denuncia falsa, que se comprobó que era falsa pero que sigue teniendo lugar en los medios?".

Fue allí que Flor Peña continuó planteando varios de los muchos interrogantes que aún no tuvieron respuesta en todo este año que ha pasado: "¿Qué credibilidad puede tener esa persona?¿Y por qué hizo esa denuncia? ¿Por qué nadie le pregunta por qué hizo esa denuncia?".