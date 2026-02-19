Denuncia y un mensaje bomba: la tajante decisión de Ayelén Paleo contra Carmen Barbieri

En su descargo, también explicó que ya acudió a la Justicia: "Confío en la Fiscalía N° 20 y en el Dr. Juan Ernesto Rozas" . "Por mi nombre. Por mi imagen. Por mi vida. Voy a avanzar hasta las últimas consecuencias. Nada me va a detener", subrayó.

Por último, definió esta decisión como un gesto hacia sí misma: "Este es un autorregalo. Para recordarme lo fuerte que fui y lo fuerte que sigo siendo, a pesar de todo. Para no olvidar todo lo que atravesé. Y para nunca más volver a callar".

ayelen paleo carmen barbieri post

Cómo empezó la batalla interminable entre Ayelén Paleo y Carmen Barbieri

El enfrentamiento que hoy tiene a Ayelén Paleo y Carmen Barbieri en la Justicia no surgió de la nada. Sus raíces se remontan a 2011, cuando Paleo, entonces vedette y bailarina, fue vinculada sentimentalmente con Santiago Bal, exmarido de Barbieri. Ese episodio detonó un escándalo mediático que ocupó horas de televisión y dejó heridas abiertas que nunca cicatrizaron. Para Barbieri, aquella relación fue vivida como una traición, y desde entonces los cruces públicos y las acusaciones se convirtieron en un clásico del espectáculo argentino.

Con el paso del tiempo, la tensión se mantuvo viva y se reactivó en distintos momentos. Uno de los más resonantes ocurrió en 2025, cuando la madre de Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue detenida acusada de integrar una red de trata de personas. Ese hecho volvió a poner a la familia en el centro de la escena y generó nuevas declaraciones cruzadas que reavivaron la disputa.