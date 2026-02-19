Denuncia y un mensaje bomba: la tajante decisión de Ayelén Paleo contra Carmen Barbieri
Un cumpleaños con historia detrás: Ayelén Paleo y Carmen Barbieri vuelven a quedar frente a frente en un conflicto que arrastra más de una década de escándalos.
19 feb 2026, 11:08
Ayelén Paleo decidió que su cumpleaños número 35 no pasara desapercibido. En vez de soplar velitas con discreción, eligió hacer público un paso contundente: denunciar a Carmen Barbieri. La bailarina aseguró que lleva más de quince años soportando un escenario de hostigamiento y violencia mediática que, según sus palabras, le dejó marcas profundas en lo personal y profesional.
Con un video que recopila momentos en los que Barbieri habló de ella, Paleo escribió: "Desde hace más de 15 años vengo atravesando hostigamiento, difamación, injurias y calumnias, en un contexto de violencia mediática y de género".
"Esto afectó mi vida personal, mi trabajo, mi salud emocional, mi nombre y mi imagen", afirmó y remarcó: "Elegí el silencio. Me alejé. Cambié mi vida. Pero no alcanzó".
La bailarina asegura que a fines de 2025, sin haber tenido participación en un hecho puntual, volvieron las acusaciones y agravios: "Lo que durante años se llamó ‘información’, en realidad fue daño. Hoy decido hablar".
En su descargo, también explicó que ya acudió a la Justicia: "Confío en la Fiscalía N° 20 y en el Dr. Juan Ernesto Rozas" . "Por mi nombre. Por mi imagen. Por mi vida. Voy a avanzar hasta las últimas consecuencias. Nada me va a detener", subrayó.
Por último, definió esta decisión como un gesto hacia sí misma: "Este es un autorregalo. Para recordarme lo fuerte que fui y lo fuerte que sigo siendo, a pesar de todo. Para no olvidar todo lo que atravesé. Y para nunca más volver a callar".
Cómo empezó la batalla interminable entre Ayelén Paleo y Carmen Barbieri
El enfrentamiento que hoy tiene a Ayelén Paleo y Carmen Barbieri en la Justicia no surgió de la nada. Sus raíces se remontan a 2011, cuando Paleo, entonces vedette y bailarina, fue vinculada sentimentalmente con Santiago Bal, exmarido de Barbieri. Ese episodio detonó un escándalo mediático que ocupó horas de televisión y dejó heridas abiertas que nunca cicatrizaron. Para Barbieri, aquella relación fue vivida como una traición, y desde entonces los cruces públicos y las acusaciones se convirtieron en un clásico del espectáculo argentino.
Con el paso del tiempo, la tensión se mantuvo viva y se reactivó en distintos momentos. Uno de los más resonantes ocurrió en 2025, cuando la madre de Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue detenida acusada de integrar una red de trata de personas. Ese hecho volvió a poner a la familia en el centro de la escena y generó nuevas declaraciones cruzadas que reavivaron la disputa.