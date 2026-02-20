La contundente decisión de Mauro Icardi tras ver las escenas íntimas de la China Suárez en En el Barro

"Lo pone celoso que vean a su mujer en esa situación. Su propiedad, teniendo una escena de sexo sea con un hombre o con una mujer", agregó su mirada Tatiana Schapiro en el ciclo.

Cómo afectó el escándalo de la China Suárez con Wanda Nara a En el barro 2

El estreno de la segunda temporada de En el Barro 2 en Netflix coincidió con un nuevo capítulo del conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una historia que suma episodios desde su separación y que volvió a copar titulares.

En medio de ese contexto, Sebastián Ortega se refirió al trabajo de la actriz en una entrevista con Perros de la Calle (Urbana Play) y destacó especialmente su desempeño en la ficción, donde tiene un rol central.

“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático”, explicó el productor, marcando que el proyecto se gestó en un escenario muy distinto al actual.

Además, dejó en claro que el rodaje quedó completamente al margen del escándalo. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó, subrayando que lo artístico no se vio afectado por la exposición pública.