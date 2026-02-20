A24.com

La contundente decisión de Mauro Icardi tras ver las escenas íntimas de la China Suárez en En el Barro

Las escenas subidas de tono de la China Suárez en la serie En el Barro habrían generado una fuerte reacción por parte de Mauro Icardi.

20 feb 2026, 18:06
La China Suárez volvió a captar todas las miradas del público como una de las protagonistas de En el Barro 2 en Netflix. Con un personaje intenso y lleno de matices, la actriz se luce en una historia cargada de drama, tensión y emociones al límite.

En esta nueva temporada, Sebastián Ortega apostó a un personaje mucho más jugado, con escenas intensas que mezclan sensualidad y drama, y dejan en claro que apuesta a salir de lo cómodo. Una vez más, genera conversación y confirma que sigue siendo una de las actrices más comentadas de la ficción argentina actual.

Pero no todos están contentos con este papel que el productor le ofreció y al que ella accedió. Según comentaron en DDM (América TV), Mauro Icardi no quiere ni ver las escenas hot de las que participa. No es noticia. Cuando ambos visitaron a Mario Pergolini, él futbolista dejó en claro que los celos de su pareja lo pueden más. "Soy celoso, si", admitió.

En ese contexto, Guido Zaffora detalló la reacción del futbolista: “Icardi, como buen controlador, admite en lo de Pergolini que le dan celos las imágenes de sexo de la China”. En la serie En el Barro, la China tiene escenas de sexo con Camila Peralta y Verónica Llinás".

"Lo pone celoso que vean a su mujer en esa situación. Su propiedad, teniendo una escena de sexo sea con un hombre o con una mujer", agregó su mirada Tatiana Schapiro en el ciclo.

Cómo afectó el escándalo de la China Suárez con Wanda Nara a En el barro 2

El estreno de la segunda temporada de En el Barro 2 en Netflix coincidió con un nuevo capítulo del conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, una historia que suma episodios desde su separación y que volvió a copar titulares.

En medio de ese contexto, Sebastián Ortega se refirió al trabajo de la actriz en una entrevista con Perros de la Calle (Urbana Play) y destacó especialmente su desempeño en la ficción, donde tiene un rol central.

“Cuando empezamos a hablar con la China, todavía no había empezado todo este revuelo mediático”, explicó el productor, marcando que el proyecto se gestó en un escenario muy distinto al actual.

Además, dejó en claro que el rodaje quedó completamente al margen del escándalo. “Esto lo filmamos hace más de un año y, gracias a Dios, su presencia y su interpretación estuvieron por encima de todo. Estuvo muy bien”, afirmó, subrayando que lo artístico no se vio afectado por la exposición pública.

