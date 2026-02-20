Candelaria Tinelli contó cómo la fobia social marcó su vida tras un desagradable momento en un lugar público
Candelaria Tinelli denunció que le sacaron fotos sin permiso y pidió respeto: “Tengo fobia social desde chica, es horrible de verdad”.
20 feb 2026, 17:43
Candelaria Tinelli vivió un momento desagradable en un espacio público y decidió contarlo en sus redes sociales. La influencer se mostró molesta al descubrir que alguien le había sacado una foto sin pedirle permiso y no dudó en hacer un descargo contundente.
"¿La gente piensa que no me doy cuenta cuando sacan una foto?", comenzó escribiendo enojada. "Si hay algo que no soy es bolu..., no se me escapa ni media. Está todo bien pero, ¿no es más fácil y educado acercarse y pedir?", agregó.
La hija de Marcelo Tinelli explicó que lo que más le incomoda es no poder disfrutar de una vida normal: "Y esto no lo subo de agrandada, es justamente lo contrario porque quiero hacer vida normal y me saca no poder ir a lugares públicos sin que alguien rompa las bolas".
En su reflexión, también habló de lo que significa ser reconocida por su apellido: "Yo no elegí ser conocida. Quizá ese es mi mayor tema, quizá debería chuparme un huevo también, pero no puedo".
Además, confesó un aspecto personal que atraviesa desde hace años: "Tengo fobia social desde chica y hubo épocas en que realmente lo padecí y no podía ni salir a la calle del miedo y pánico que sentía".
Por último, dejó en claro que no cree que la gente actúe con mala intención, pero sí considera que la situación es dañina: "Quizá no es con mala leche, pero posta no está bueno. Encima lo mandan para 'escrachar' a alguien que está haciendo su vida en paz y sin molestar a nadie. Es horrible de verdad".
Cómo fue la intervención que se hizo Candelaria Tinelli para borrar el icónico tatuaje de su rostro
Candelaria Tinelli volvió a sorprender a sus seguidores con una decisión que marca un antes y un después en su estilo personal. La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino compartió en redes sociales un momento íntimo: su visita a una clínica dermatológica para comenzar el proceso de borrado de uno de los tatuajes más visibles de su rostro.
El diseño elegido para desaparecer es nada menos que el famoso dibujo de Hello Kitty que llevaba en la frente. Durante años, ese tatuaje fue parte de su identidad estética y la acompañó en distintas etapas de su vida, convirtiéndose en un sello inconfundible.
"Chau tatuaje, chau Kitty", escribió Cande en Instagram, junto a imágenes del procedimiento con láser. Según explicó, el tratamiento requerirá varias sesiones hasta lograr que el dibujo se elimine por completo.
Este paso se suma a la larga historia de la mediática con los tatuajes, una marca personal que la distingue en el mundo artístico y mediático. A lo largo del tiempo, mostró con orgullo sus diseños, transformándolos en parte de su estilo y en una forma de expresión única.
La decisión de borrar un tatuaje tan emblemático puede interpretarse como un gesto de renovación, una manera de abrir espacio a nuevas etapas en su vida personal y profesional. En un presente donde las redes sociales amplifican cada movimiento, Cande eligió compartir este proceso con transparencia, reafirmando así el vínculo cercano que mantiene con sus seguidores.