Candelaria Tinelli contó cómo la fobia social marcó su vida tras un desagradable momento en un lugar público

Además, confesó un aspecto personal que atraviesa desde hace años: "Tengo fobia social desde chica y hubo épocas en que realmente lo padecí y no podía ni salir a la calle del miedo y pánico que sentía".

Por último, dejó en claro que no cree que la gente actúe con mala intención, pero sí considera que la situación es dañina: "Quizá no es con mala leche, pero posta no está bueno. Encima lo mandan para 'escrachar' a alguien que está haciendo su vida en paz y sin molestar a nadie. Es horrible de verdad".

Cómo fue la intervención que se hizo Candelaria Tinelli para borrar el icónico tatuaje de su rostro

Candelaria Tinelli volvió a sorprender a sus seguidores con una decisión que marca un antes y un después en su estilo personal. La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino compartió en redes sociales un momento íntimo: su visita a una clínica dermatológica para comenzar el proceso de borrado de uno de los tatuajes más visibles de su rostro.

El diseño elegido para desaparecer es nada menos que el famoso dibujo de Hello Kitty que llevaba en la frente. Durante años, ese tatuaje fue parte de su identidad estética y la acompañó en distintas etapas de su vida, convirtiéndose en un sello inconfundible.

"Chau tatuaje, chau Kitty", escribió Cande en Instagram, junto a imágenes del procedimiento con láser. Según explicó, el tratamiento requerirá varias sesiones hasta lograr que el dibujo se elimine por completo.

Este paso se suma a la larga historia de la mediática con los tatuajes, una marca personal que la distingue en el mundo artístico y mediático. A lo largo del tiempo, mostró con orgullo sus diseños, transformándolos en parte de su estilo y en una forma de expresión única.

La decisión de borrar un tatuaje tan emblemático puede interpretarse como un gesto de renovación, una manera de abrir espacio a nuevas etapas en su vida personal y profesional. En un presente donde las redes sociales amplifican cada movimiento, Cande eligió compartir este proceso con transparencia, reafirmando así el vínculo cercano que mantiene con sus seguidores.