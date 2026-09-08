Apareció la fuente que destapó las infidelidades de Luck Ra a La Joaqui en Ibiza: "Dos chicas y un pibe"

Luego, la joven de 22 años afirmó conocer lo que habría sucedido durante la visita del artista a Ibiza y lanzó una fuerte acusación: "No solo estuviste con dos chicas acá en Ibiza, también estuviste con un pibe y haciendo cualquiera".

" Toda la isla lo sabe, así que no seas tan caradura y mejor cerra la boca. Sé hombre y aguantate los trapos si hiciste daño y las cosas mal estando en pareja", sentenció. La empresaria incluso aseguró que no se trataba de un secreto dentro de la isla.

Las declaraciones aparecen luego de las versiones cruzadas que surgieron alrededor de la separación y de los distintos señalamientos sobre una posible infidelidad. La acusación de la empresaria volvió a poner bajo la lupa al cantante y agregó un nuevo elemento a la polémica que rodea a la expareja.

Por qué internaron a La Joaqui tras separarse de Luck Ra

El presente de La Joaqui generó preocupación luego de que Yanina Latorre revelara en SQP (América TV) que la cantante estuvo internada hace apenas dos semanas.

Según contó la periodista, la artista habría atravesado una fuerte pérdida de peso y fue hospitalizada debido a un cuadro de anorexia nerviosa, en medio de un momento personal complicado tras su separación del cuartetero. “Ella sufrió un montón”, aseguró Yanina Latorre al referirse al impacto que tuvo la ruptura en la cantante.

Luego dio detalles sobre su estado y explicó cuál habría sido el motivo de la internación: “Hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita, bajó 10 kilos y no la está pasando bien”.

Además, Latorre contó que Tiago PZK, amigo de la artista desde hace años, fue a visitarla durante su internación.

“Cuando la internan la va a ver Tiago. Son amigos desde los 14 años de él y 19 de ella. De ahí se van a Cañuelas con todo el staff. Eso se viraliza”, explicó.