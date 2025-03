Furia en un hospital: un médico fue atacado a "rodillazos" por la familia de un paciente

Giordana explicó que la guardia estaba colapsada y que, si bien se verificó que la paciente estuviera estable, no había disponibilidad inmediata para su ingreso.

Ante la demora, el hombre reaccionó violentamente: pateó la puerta de la guardia, golpeó otras puertas del pasillo y llegó hasta la sala de estar médica, donde insultó y amenazó al personal

Minutos después, simuló una crisis de convulsiones para ser atendido, pero cuando los médicos intentaron asistirlo, se puso agresivo. “Nos empezamos a alejar y ahí es cuando subo la escalera. El tipo vino corriendo y empezó a pegar sin mediar palabra”, detalló Giordana. “Me golpeó varias veces, me tiró al suelo y me dio dos rodillazos en la cara. Luego me ahorcó desde atrás”.

Cómo terminó el agresor tras atacar a un médico en Santa Fe

El ataque duró aproximadamente 20 segundos hasta que la policía y el personal del hospital lograron reducir al agresor, quien fue detenido por algunas horas.

Tras la violenta agresión, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) dispuso la suspensión de actividades en el hospital desde el martes hasta el jueves por la mañana, cuando se retomó la atención. Desde el centro de salud presentaron una denuncia formal contra el atacante.