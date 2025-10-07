Marley hizo la peor crítica contra Santiago del Moro tras anunciarse ganador del Martín Fierro de Oro

"Acá lo que se está hablando es gane el premio la misma persona: ¿Y Messi con el balón de oro qué? Había que decirle no se lo damos más a Messi porque ya ganó el año pasado. Es ridículo decir que no gane una persona porque ya ganó el año pasado porque sino es una repartija de premios", siguió el conductor cuestionando el argumento de Lozano por la elección de Susana Giménez como la ganadora.

No obstante, Marley dejó en claro que hay dudas sobre las ternas y la elección de los ganadores: "Hay muchas sospechas con los ganadores que con el dedo dicen: 'este, este y este'. Yo sospecho algunos rubros que son así, entonces si realmente es así, que alguien pida una auditoría y veremos. En algún momento se tiene que aclarar".

La furibunda crítica de Marley a Santiago del Moro por su Martín Fierro de Oro

Sobre el final de su análisis de lo que dejó los Premios Martín Fierro en el Hotel Hilton, Marley fue picante al referirse al momento en que Santiago del Moro se anunciaba a él mismo como el ganador del máximo galardón.

"La emoción de él fue rara porque vio el sobre, se quedó así... Si yo abro el sobre y dice Marley me emociono en el momento que lo veo, cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después cuando lo digo me emociono", lanzó picante el condudctor de Por el mundo (Telefe).

Y cuestionó la falta de sorpresa que hay por la lista de ganadores al instalarse los rumores desde antes de la gala: "Todo el mundo sabe todo eso, eso es lo que tiene que cambiar, no puede ser que todos sepan todos los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa".

"Algo hay que reveer ahí y que realmente la sorpresa sea sorpresa y hasta el que conduce se sorprenda cuando abra el sobre y no tenga que actuarla", sugirió polémico el animador quien no estuvo presente en la fiesta.

Consultado sobre si volvería a conducir los Martín Fierro, Marley fue contundente: "Lo hice 8 veces, me da lo mismo, si me toca de vuelta lo haré, sino no me cambia. La verdad la pasé mejor en Japón que sentado ahí".