El fuerte posteo de Wanda Nara tras filtrarse el video de la China Suárez con sus hijas

Poco después, la cuenta oficial de LAM difundió el video donde se ve a María Eugenia Suárez de la mano con Francesca e Isabella, algo que, según trascendió, Wanda no habría autorizado. Incluso, se comenta que la empresaria pidió por vía judicial que la actriz no compartiera tiempo con sus hijas.

En medio de la tormenta mediática y con todos los programas hablando del tema, Wanda optó por una jugada inesperada: publicó un mensaje de apoyo a Luis Ventura por su reciente eliminación de MasterChef, un gesto que muchos interpretaron como una forma de desviar la atención o, quizás, marcar distancia del escándalo.

¿Mauro Icardi decidió que sus hijas falten al colegio para pasar más tiempo con ellas?

Mauro Icardi está disfrutando al máximo de su reencuentro con sus hijas. Después de cuatro meses, el martes 11 de noviembre pudo volver a abrazarlas y las llevó a su casa de Nordelta, donde había preparado varias sorpresas para recibirlas.

La emoción del reencuentro y las ganas de compartir cada minuto de su visita a la Argentina fueron tan grandes que el futbolista decidió no enviarlas al colegio por el resto de la semana. Esa decisión generó polémica y críticas en redes sociales, ya que muchos lo cuestionaron por no hacerlas cumplir con sus obligaciones escolares, algo que consideraron un deber básico de cualquier padre responsable.

Yanina Latorre fue una de las más duras con él y lo calificó de “egoísta” por esa determinación, señalando además que las chicas se iban a perder un acto escolar que esperaban con entusiasmo. Sin embargo, la realidad es que Icardi sufrió mucho la distancia y no quiere separarse de ellas en los pocos días que tiene para compartir.

En Intrusos (América TV), Karina Iavícoli reveló que un vecino del mismo country le contó que el jugador suele pasear con sus hijas en un carrito de golf y que muchas personas se acercan a saludarlo y felicitarlo. “Me cuenta que se largó a llorar, que realmente está muy emocionado de estar con ellas”, relató la periodista.

Tan grande es el deseo de Mauro Icardi de disfrutar a sus hijas que, según contó Iavícoli, pidió permiso al Galatasaray para extender su estadía en Buenos Aires. En principio, el delantero tenía previsto regresar a Estambul el sábado 15 de noviembre, pero “hay una presentación formal para que el club le permita quedarse un poco más”, reveló la panelista en el programa.