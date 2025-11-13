Cris Morena denunció que es acosada desde hace tiempo por un hombre de 51 años

Según la información difundida en el programa, el hombre se llama Leonardo, es de Lanús y tiene 51 años. La denuncia detalla todos los acercamientos que el hombre tuvo con la productora teatral entre julio y noviembre de este año.

Qué se sabe sobre la denuncia y los episodios de acoso

Según consta en la denuncia, durante octubre y noviembre de 2020 Leonardo Lo Giudice comenzó a seguir a Cris Morena y a aparecer en diferentes lugares donde ella estaba. La productora manifestó que llegó a un punto en el que no pudo soportarlo más por el miedo que le generaban estas situaciones, aunque dejó entrever que el hostigamiento venía desde mucho tiempo antes.

“Los seguimientos, las apariciones y los intentos de encontrarse ocurrían tanto en su vivienda como en sus lugares de trabajo. El hombre había estudiado a Cris Morena”, detalla la presentación judicial que leyó Pampa Mónaco.

La denuncia también describe un episodio puntual: un encuentro cara a cara. “Relata que estaba en un shopping conocido cuando este hombre se le acercó y le dijo: ‘Hola, Cris. Necesito hablar con vos, me quiero sentar a hablar con vos’. Esto ocurrió en 2020. Ante la pregunta de ella sobre qué estaba haciendo ahí, él respondió: ‘¿Es una casualidad? ¿Casualidad cuando me seguiste durante años y me hiciste la vida imposible?’”, explicó el periodista y el conocimiento de la productora.

Sobre la medida de restricción, el documento detalla: “La perimetral indicaba que no podía acercarse a una determinada cantidad de metros del domicilio, del lugar de trabajo ni intentar ubicarla por medios tecnológicos”.

“Cuando ella le dijo que la seguía desde hace tiempo, él le respondió: ‘No me parece tan grave’”, recordó Mónaco sobre el episodio perturbador que le tocó vivir a Cris.