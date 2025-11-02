El desgarrador posteo de Georgina Barbarrosa a 24 años del asesinato de Miguel Lecuna

El asesinato del actor Miguel El Vasco Lecuna, marido de Georgina Barbarossa, ocurrió el 2 de noviembre de 2001 en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

Lecuna iba en un taxi cuando dos delincuentes, presuntamente con la complicidad del conductor del taxi, abordaron el vehículo desde las puertas traseras y lo encerraron, exigiéndole la entrega de dinero y tarjetas.

Al mostrarse nervioso, los asaltantes lo apuñalaron varias veces sin mediar palabra. Luego fue arrojado del auto en movimiento y trasladado al hospital, donde finalmente murió a los 53 años.

En el juicio que se realizó en 2003, Oscar Barros fue condenado a 21 años de prisión como autor material del homicidio y los otros cómplices, Gabriel Gómez y Juan Carlos Schmitt, recibieron 16 años.

Barros cumplió catorce años y fue liberado por buena conducta en 2016. Durante el juicio, algunos de los imputados se declararon inocentes, pero fueron condenados por la justicia.

georgina barbarossa mensaje 24 años asesinato vasco lecuna

La fuerte revelación de Georgina Barbarossa sobre la muerte que sorprendió a Yanina Latorre

Georgina Barbarossa y Yanina Latorre protagonizaron un inesperado intercambio al aire sobre la muerte, donde la conductora de Telefe reveló un dato sorprendente.

“¿Tenés miedo a la enfermedad o a la muerte?”, le consultó Georgina a su invitada en A la Barbarossa. “A la muerte, sí, mucho. Pánico, terror. No me gusta pensar, es una de las pocas cosas que me angustia. Pensar que somos finitos, que dejamos de existir”, respondió Yanina Latorre.

Y agregó seria y demostrando cierta vulnerabilidad al hablar del tema: “No creo que haya otra vida después de la muerte. Creo que se termina todo”.

Fue en ese contexto donde Georgina Barbarossa le hizo una confesión a la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) que la dejó paralizada.

"Solita (Silveyra) tiene toda la muerte organizada. Yo también tengo todo organizado", le dijo Barbarossa. Y la también panelista de LAM (América TV) repreguntó al instante: "¿Cómo es tu muerte?". “Que se caguen de risa, que pongan música”, expresó entre risas.

Ante eso, Yanina reaccionó incómoda y comentó: “Ay, yo no quiero pensar en eso. Igual, no te vas a enterar”. “Quiero que la gente que quiero haga eso”, insistió la conductora.

Finalmente, la panelista y conductora remató reflexionando con algo de humor: “No, yo quiero que me lloren”.