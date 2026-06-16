La impactante sospecha del padre de Gaspi sobre la muerte de su hijo en Río de Janeiro: "Para mí fue un..."

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Testigos presenciales relataron que ambas aeronaves impactaron en pleno vuelo y cayeron sobre la avenida. Uno de los helicópteros explotó al tocar el suelo. Las imágenes del accidente recorrieron rápidamente las redes sociales y provocaron una ola de mensajes de despedida para las víctimas.

Horas después de conocerse la noticia, Ricardo Héctor Prim utilizó sus redes sociales para recordar a su hijo. Compartió fotografías de distintos momentos de la infancia de Gaspi, imágenes familiares y mensajes cargados de emoción.

“Gaspi, te quiero siempre”, escribió junto a varias publicaciones que mostraban escenas cotidianas compartidas entre ambos. También difundió fotografías tomadas en la librería familiar y otras instantáneas donde padre e hijo aparecen riéndose y haciendo muecas.

La teoría que difundió en redes

Sin embargo, además de los mensajes de despedida, Ricardo Prim comenzó a compartir publicaciones que planteaban hipótesis alternativas sobre el choque de helicópteros.

Una de ellas correspondía a un posteo del influencer Michelo, que vinculaba la muerte de Gaspi y Oliver Tree con supuestas denuncias realizadas por el músico estadounidense.

La publicación sostenía que Oliver Tree había cuestionado públicamente a sectores de poder en Estados Unidos y sugería que la tragedia podría no haber sido accidental. El padre del youtuber también replicó otros contenidos difundidos por usuarios de redes sociales que hablaban de un posible atentado.

la-foto-de-ricardo-prim-con-su-hijo-IZTYZL4MKRAM7IR6HEAJWRAHVU Gaspi y su padre en la librería familiar. (Foto: redes sociales)

Qué dijo sobre Oliver Tree

En declaraciones periodísticas, Ricardo Prim reconoció que no conocía personalmente al cantante estadounidense que viajaba junto a su hijo, pero explicó que recibió numerosos mensajes y datos luego de la tragedia.

“Yo no conocía al cantante norteamericano que estaba con él, pero me hacen llegar muchos datos y creo que no fue un accidente”, expresó. Sus palabras se viralizaron rápidamente y alimentaron el debate en redes sociales sobre las circunstancias que rodearon el choque aéreo.

La investigación sigue abierta

Hasta el momento, las autoridades brasileñas no informaron ninguna evidencia que permita sostener la hipótesis de un atentado. La investigación continúa enfocada en determinar las causas del impacto entre ambas aeronaves, reconstruir la mecánica del accidente y establecer eventuales responsabilidades.

Los peritajes técnicos sobre los restos de los helicópteros y las comunicaciones previas al vuelo serán fundamentales para esclarecer qué ocurrió en los minutos previos al choque.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores continúan despidiendo a Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina, cuya muerte generó una profunda conmoción tanto en el mundo digital como en el ámbito artístico.

Más allá de las teorías que circularon en redes sociales, las publicaciones más emotivas de Ricardo Prim estuvieron dedicadas a recordar la relación que mantenía con su hijo.