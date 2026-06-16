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PROFUNDO DOLOR

Las desgarradoras fotos que publicó el papá de Gaspi tras la trágica muerte de su hijo

Tras la muerte de Gaspi en el accidente de helicópteros en Río de Janeiro, su padre compartió dos emotivas fotos y un mensaje que conmovió a miles.

16 jun 2026, 17:50
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gaspi y su padre
gaspi y su padre

El domingo quedó marcado por una tragedia que golpeó de lleno a la comunidad digital: la muerte de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, en el accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro. Tenía apenas 23 años y su partida dejó un vacío enorme entre quienes seguían su carrera y lo admiraban.

Ese mismo día, mientras la noticia comenzaba a expandirse con fuerza, la voz de su padre, Ricardo Héctor Prim, apareció en redes sociales como un testimonio desgarrador.

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A través de su cuenta de Facebook, eligió compartir dos imágenes de su hijo -una de la infancia y otra ya adulto- acompañadas por una frase breve y eterna: “Gaspi, te quiero siempre”.

La publicación, cargada de amor y dolor, se convirtió en un reflejo íntimo de lo que significa perder a un hijo. Y horas después, Ricardo volvió a expresarse con otra imagen que llevaba una única frase escrita en mayúsculas, tan contundente como imposible de ignorar: “INFINITA TRISTEZA”.

En medio del shock colectivo, esas palabras resonaron como un eco de la herida más profunda: la de un padre que eligió abrir su duelo al mundo, transformando su dolor en un mensaje que conmovió a miles de personas.

papa de gaspi
gaspi papá 2

gaspi papá 3

Cuál fue uno de los últimos mensajes que envió Gaspi antes de su trágica muerte en Brasil

La tarde del domingo quedó marcada por una noticia devastadora: la muerte del joven youtuber Gaspi, de apenas 23 años, tras el choque de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. El accidente dejó un saldo de seis víctimas fatales y generó un fuerte impacto en la comunidad digital.

En medio de la conmoción por la tragedia aérea, que también se cobró la vida del director argentino Lucas Vignale, salió a la luz uno de los últimos mensajes que Gaspar Prim Díaz había enviado antes del accidente.

El contenido fue difundido por el creador mexicano Luisito Comunica, quien compartió con sus seguidores los audios que Gaspi le había mandado por Instagram. En ellos, el joven argentino expresaba su deseo de encontrarse con él en Buenos Aires para grabar juntos y le manifestaba la admiración que sentía por su trabajo.

"Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble, me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento... Si volvés a Argentina, mandame un mensaje, no te olvides", le decía con afecto Gaspi.

Conmovido por la noticia de su muerte, Luisito Comunica sumó un mensaje cargado de tristeza: "El último mensaje que tengo de Gaspi. Ya nos cruzaremos. Descansa en paz, leyenda", escribió acompañado de emojis de corazones rotos y palomas.

ultimo mensaje de gaspi a luisito comunica

     

 

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