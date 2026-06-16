Las desgarradoras fotos que publicó el papá de Gaspi tras la trágica muerte de su hijo

En medio del shock colectivo, esas palabras resonaron como un eco de la herida más profunda: la de un padre que eligió abrir su duelo al mundo, transformando su dolor en un mensaje que conmovió a miles de personas.

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Cuál fue uno de los últimos mensajes que envió Gaspi antes de su trágica muerte en Brasil

La tarde del domingo quedó marcada por una noticia devastadora: la muerte del joven youtuber Gaspi, de apenas 23 años, tras el choque de dos helicópteros en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. El accidente dejó un saldo de seis víctimas fatales y generó un fuerte impacto en la comunidad digital.

En medio de la conmoción por la tragedia aérea, que también se cobró la vida del director argentino Lucas Vignale, salió a la luz uno de los últimos mensajes que Gaspar Prim Díaz había enviado antes del accidente.

El contenido fue difundido por el creador mexicano Luisito Comunica, quien compartió con sus seguidores los audios que Gaspi le había mandado por Instagram. En ellos, el joven argentino expresaba su deseo de encontrarse con él en Buenos Aires para grabar juntos y le manifestaba la admiración que sentía por su trabajo.

"Pero bueno, si no es esta, será la próxima. La verdad que me caes increíble, me encanta lo que haces y ya nos tomaremos una cerveza, ya nos cruzaremos en algún lado o en algún evento... Si volvés a Argentina, mandame un mensaje, no te olvides", le decía con afecto Gaspi.

Conmovido por la noticia de su muerte, Luisito Comunica sumó un mensaje cargado de tristeza: "El último mensaje que tengo de Gaspi. Ya nos cruzaremos. Descansa en paz, leyenda", escribió acompañado de emojis de corazones rotos y palomas.