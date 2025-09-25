La inesperada respuesta de Maxi López sobre el novio de Wanda Nara, Martín Migueles: "Muy malo..."

Sobre Wanda, agregó: "Ella tiene que estar bien, porque hay muchas cosas que pasan en su vida. Entonces tiene que estar bien. Por lo que veo está disfrutando de lo que hace y es lo importante porque los chicos si ven una mamá feliz y sana ellos son felices también".

Embed

Cuál es la especialidad en la cocina de Maxi López a semanas del comienzo de MasterChef Celebrity

Luego de semanas de especulaciones sobre su participación, finalmente Maxi López comenzó la etapa de preparación para sumarse al reality MasterChef Celebrity (Telefe), que tiene como conductora a su ex pareja y madre de sus tres hijos, Wanda Nara.

Durante una entrevista en el noticiero Buen Telefe, Esteban Mirol conversó con Maxi López y Emilia Attias sobre sus habilidades culinarias. En ese contexto, el ex futbolista fue consultado sobre si su vínculo con Wanda podría significar una ventaja dentro del certamen.

"Muy pocas especialidades pero venimos para aprender", dijo con sinceridad Maxi López al referirse a su experiencia en la cocina. Además, compartió cuál es el tipo de gastronomía que más lo atrae, basada en sus vivencias personales.

"Viví muchos años en Italia y la cocina italiana es la que más me interesa. Ahora estoy aprendiendo algo también de Suiza, trato de incorporar un poquito todo", destacó el ex jugador y empresario, entusiasmado por el desafío.

Ante sus palabras, la periodista quiso profundizar: "Me preguntan por la cucaracha si contas con ventaja o ayuda de la conductora". Maxi respondió con humor: "No corro con ventaja, cocinaba yo en casa, puede ser un apoyo moral". Y luego agregó sobre su convivencia con Wanda Nara: "Ella cocina, nos ayudábamos".

Con actitud positiva, Maxi cerró la nota con una reflexión sobre su preparación: "La actitud está. Vengo un poco atrás (con los ensayos previos a la grabación) pero escucho y aprendo", finalizó con entusiasmo.