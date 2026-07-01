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Andrea del Boca fue salvada en Gran Hermano y lanzó un picante a Solange y Cinzia: "Esta..."

Andrea del Boca respiró aliviada tras ser salvada por el público en Gran Hermano. Visiblemente emocionada, celebró su continuidad en el reality con un mensaje de agradecimiento y una especial dedicatoria para Solange y Cinzia.

1 jul 2026, 23:38
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Andrea del Boca fue salvada en Gran Hermano y lanzó un picante a Solange y Cinzia: Esta..

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Andrea del Boca logró salir de la placa de nominados positiva y no ocultó su emoción al conocer la decisión del público. En medio de los festejos por haber sido salvada, la actriz tuvo un gesto especial: indirectamente, les dedicó el momento a Cinzia y Solange, dos de las participantes de Gran Hermano, con quienes mantiene una enemistad dentro de la casa.

Durante los últimos días, la actriz fue señalada por varios de sus compañeros por ser una "planta" y no aportar al juego. Tras convertirse en una de las participantes salvadas por el público, la actriz primero agradeció el apoyo recibido y, mientras regresaba al living desde el SUM, lanzó un fuerte grito dirigido hacia las participantes que miraban atentamente a Santiago del Moro en pantalla.

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""Gracias a la gente que permitió que esta planta vuelva a florecer", gritó ante todos, visiblemente emocionada y entre aplausos de sus compañeros.

La gala de eliminación tendrá como eje a los participantes que fueron catalogados como "plantas" dentro de la casa, una etiqueta que en los últimos días también recayó sobre Andrea. Sin embargo, ella sostiene una postura muy distinta y considera que su estrategia, aunque más silenciosa y alejada de los enfrentamientos, también forma parte del juego.

Cómo funcionará la placa planta en Gran Hermano

Luego del inesperado anuncio del lunes tras la salida de Nenu López, Santiago del Moro le confirmó al público del reality y a todos los participantes cómo funcionará esta vez la placa planta.

Va a ser hasta el miércoles que bajen en positivo, ¿por qué se va a hacer esto? Para que no saquen después a alguien que no es planta, que se marque desde los fandoms a alguien que no es planta y vayan por ahí, como ha pasado en otras oportunidades ”, explicó.

Y agregó: “Es decir, va a haber una especie de primera instancia el próximo miércoles con placa positiva, van a bajar y de ahí sí se transforma en placa planta hasta el lunes. Todavía no sabemos cuántos se van a ir, puede ser más de uno ”.

     

 

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