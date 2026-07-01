Andrea del Boca fue salvada en Gran Hermano y lanzó un picante a Solange y Cinzia: "Esta..."

Cómo funcionará la placa planta en Gran Hermano

Luego del inesperado anuncio del lunes tras la salida de Nenu López, Santiago del Moro le confirmó al público del reality y a todos los participantes cómo funcionará esta vez la placa planta.

“Va a ser hasta el miércoles que bajen en positivo, ¿por qué se va a hacer esto? Para que no saquen después a alguien que no es planta, que se marque desde los fandoms a alguien que no es planta y vayan por ahí, como ha pasado en otras oportunidades ”, explicó.

Y agregó: “Es decir, va a haber una especie de primera instancia el próximo miércoles con placa positiva, van a bajar y de ahí sí se transforma en placa planta hasta el lunes. Todavía no sabemos cuántos se van a ir, puede ser más de uno ”.