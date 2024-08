image.png Mariano Peña, uno de los hermanos mayores de Loan (Foto: archivo).

"¿Si me compré una casa? No, no. Toda la plata que recibo de la gente se usa para comida, para buscar a Loan. Soy un tipo grande, sé de estas cosas, no me voy a meter en un quilombo que a mí me puede costar caro también", aseguró.

"Primero está mi familia, ellos tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que ir a buscar a Loan. Entonces, para todo eso se usa la plata. Toda la plata que la gente va donando es para buscar a Loan", reafirmó.