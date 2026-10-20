Un adolescente le mostraba un arma a un amigo, se le escapó un tiro y todo terminó en tragedia

El menor quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las diligencias necesarias para reconstruir lo ocurrido. La investigación está a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 1, encabezado por Cristian Von Leers, que deberá establecer si efectivamente se trató de un disparo accidental y determinar las responsabilidades correspondientes.

La víctima era integrante de una murga y tenía 16 años.

El dolor de la murga Los Fantoches por la muerte de Enzo Vargas

La noticia provocó una profunda conmoción entre los familiares, amigos y compañeros de Enzo, especialmente entre los integrantes de Los Fantoches de Villa Urquiza, la agrupación artística de la que formaba parte. A través de sus redes sociales, la murga compartió un emotivo mensaje para despedir al adolescente y acompañar a sus seres queridos.

“Con el corazón roto, despedimos a un querido integrante de nuestra murga, un niño de apenas 15 años al que la violencia le arrebató la vida. No hay palabras que alcancen para expresar tanta tristeza e impotencia. Abrazamos de corazón a su familia, a sus seres queridos y a todos los que hoy lloran su partida”, expresaron desde la agrupación.

En el cierre de la publicación, sus compañeros reclamaron que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que el caso no quede impune. “Que su muerte no quede impune. Hasta siempre, querido Enzo. JUSTICIA POR SU VIDA”, concluyeron. El mensaje se multiplicó entre quienes conocían al joven, mientras la Justicia intenta determinar cómo llegó el arma a manos del adolescente detenido y en qué circunstancias se produjo el disparo.

Otro caso con un menor acusado: la decisión judicial por el ataque en Santa Fe

La muerte de Enzo se conoció el mismo día en que trascendió una resolución judicial vinculada con otro episodio de violencia armada protagonizado por un adolescente. En la provincia de Santa Fe, la Justicia sobreseyó al joven de 15 años acusado de matar a un compañero de 13 y herir a otros ocho estudiantes durante un ataque ocurrido el 30 de marzo en la escuela N° 40 Mariano Moreno, de la localidad de San Cristóbal.

El juez José Alberto Boaglio adoptó la decisión al considerar que el acusado, identificado como Gino C., no era punible de acuerdo con la legislación vigente al momento del hecho. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión de remitir el expediente al fuero de Familia, al sostener que las medidas pendientes debían continuar bajo la órbita de la Justicia penal.

La Justicia sobreseyó al joven de 15 años acusado de matar a un compañero de 13. (Foto: arhivo)

La resolución todavía no está firme y deberá ser revisada por un tribunal de segunda instancia. A diferencia del episodio de Villa Pueyrredón, donde se investiga un posible disparo accidental, el ataque ocurrido en Santa Fe fue perpetrado con una escopeta que el adolescente había ingresado al establecimiento educativo oculta dentro de una funda de guitarra.