En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
adolescente
Tiro
ACCIDENTE

Un adolescente le mostraba un arma a un amigo, se le escapó un tiro y todo terminó en tragedia

La víctima estaba reunida con otros jóvenes cuando se escuchó una detonación. El adolescente arrestado quedó a disposición de la Justicia de Menores.

Le mostraba un arma a un amigo

Le mostraba un arma a un amigo, se le escapó un tiro y lo mató. (Foto: Google, mejorada con IA)

Un adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en una plaza del barrio porteño de Villa Pueyrredón y otro menor de la misma edad fue detenido como principal sospechoso. Según los primeros testimonios, el acusado habría sacado un arma de fuego para mostrársela a los jóvenes que estaban reunidos cuando se produjo un disparo que impactó en la víctima.

Leé también Detuvieron a 3 menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza
Detuvieron a tres menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza.

El trágico episodio ocurrió en un espacio público ubicado sobre Condarco al 5200, donde intervino personal de la Comisaría Vecinal 12 B de la Policía de la Ciudad después de recibir una alerta por un menor herido de bala. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al adolescente gravemente herido y solicitaron de inmediato una ambulancia del SAME. Sin embargo, cuando arribaron los profesionales médicos, constataron que el joven ya había fallecido.

De acuerdo con los testimonios recogidos durante las primeras horas de la investigación, un grupo de adolescentes se encontraba reunido en la plaza cuando uno de ellos extrajo un arma de fuego y comenzó a exhibirla frente a los demás. En esas circunstancias, se habría producido un disparo accidental que alcanzó a otro de los jóvenes y le provocó heridas mortales.

La víctima fue identificada como Enzo Patricio Vargas, de 16 años, quien formaba parte de la murga Los Fantoches, de Villa Urquiza, según informó la agencia Noticias Argentinas. Tras el episodio, los policías secuestraron el arma involucrada y detuvieron al adolescente señalado como responsable del disparo.

El menor quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las diligencias necesarias para reconstruir lo ocurrido. La investigación está a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 1, encabezado por Cristian Von Leers, que deberá establecer si efectivamente se trató de un disparo accidental y determinar las responsabilidades correspondientes.

La víctima era integrante de una murga y tenía 16 años.

La víctima era integrante de una murga y tenía 16 años.

El dolor de la murga Los Fantoches por la muerte de Enzo Vargas

La noticia provocó una profunda conmoción entre los familiares, amigos y compañeros de Enzo, especialmente entre los integrantes de Los Fantoches de Villa Urquiza, la agrupación artística de la que formaba parte. A través de sus redes sociales, la murga compartió un emotivo mensaje para despedir al adolescente y acompañar a sus seres queridos.

Con el corazón roto, despedimos a un querido integrante de nuestra murga, un niño de apenas 15 años al que la violencia le arrebató la vida. No hay palabras que alcancen para expresar tanta tristeza e impotencia. Abrazamos de corazón a su familia, a sus seres queridos y a todos los que hoy lloran su partida”, expresaron desde la agrupación.

En el cierre de la publicación, sus compañeros reclamaron que se esclarezcan las circunstancias de su muerte y que el caso no quede impune. “Que su muerte no quede impune. Hasta siempre, querido Enzo. JUSTICIA POR SU VIDA”, concluyeron. El mensaje se multiplicó entre quienes conocían al joven, mientras la Justicia intenta determinar cómo llegó el arma a manos del adolescente detenido y en qué circunstancias se produjo el disparo.

Otro caso con un menor acusado: la decisión judicial por el ataque en Santa Fe

La muerte de Enzo se conoció el mismo día en que trascendió una resolución judicial vinculada con otro episodio de violencia armada protagonizado por un adolescente. En la provincia de Santa Fe, la Justicia sobreseyó al joven de 15 años acusado de matar a un compañero de 13 y herir a otros ocho estudiantes durante un ataque ocurrido el 30 de marzo en la escuela N° 40 Mariano Moreno, de la localidad de San Cristóbal.

El juez José Alberto Boaglio adoptó la decisión al considerar que el acusado, identificado como Gino C., no era punible de acuerdo con la legislación vigente al momento del hecho. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión de remitir el expediente al fuero de Familia, al sostener que las medidas pendientes debían continuar bajo la órbita de la Justicia penal.

La Justicia sobreseyó al joven de 15 años acusado de matar a un compañero de 13. (Foto: arhivo)

La Justicia sobreseyó al joven de 15 años acusado de matar a un compañero de 13. (Foto: arhivo)

La resolución todavía no está firme y deberá ser revisada por un tribunal de segunda instancia. A diferencia del episodio de Villa Pueyrredón, donde se investiga un posible disparo accidental, el ataque ocurrido en Santa Fe fue perpetrado con una escopeta que el adolescente había ingresado al establecimiento educativo oculta dentro de una funda de guitarra.

En pocas palabras

  • Adolescente de 16 años: Murió tras un disparo en Villa Pueyrredón, Buenos Aires.
  • Detención del sospechoso: Otro menor de la misma edad fue arrestado como principal implicado.
  • Conmoción y reclamo: La murga Los Fantoches despidió a Enzo Patricio Vargas y pide justicia.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
adolescente Tiro Detenido
Notas relacionadas
Caso Agostina Vega: el desafiante mensaje de Claudio Barrelier desde la cárcel a la madre de la adolescente
Una adolescente despertó dentro del ataúd ocho horas después de que la dieran por muerta
Prestaba dinero para pagar la fiesta de 15 de su hija, intentaba cobrar una deuda y lo emboscaron: detuvieron a un sospechoso

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar