Una adolescente despertó dentro del ataúd ocho horas después de que la dieran por muerta

Qué explicación médica podría existir
Desde el punto de vista científico, algunas condiciones médicas pueden provocar una disminución importante de la respuesta corporal y hacer que una persona parezca inconsciente o fallecida.
Una de las posibilidades mencionadas es la catalepsia, un trastorno que puede manifestarse mediante rigidez muscular y una marcada reducción de la respuesta a los estímulos externos.
Sin embargo, no hay información médica verificada que permita afirmar que esa condición haya afectado a la adolescente. Por lo tanto, no es posible establecer una explicación clínica para lo sucedido a partir de los datos disponibles.