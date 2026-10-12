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Durante un velatorio

Una adolescente despertó dentro del ataúd ocho horas después de que la dieran por muerta

La joven habría reaccionado ocho horas después de que la dieran por muerta. Su padre relató que dejó de respirar mientras era trasladada a un hospital. Hasta el momento, no hay información verificada que permita reconstruir con precisión lo ocurrido.

Una adolescente despertó dentro del ataúd ocho horas después de que la dieran por muerta. (Foto: captura de video).

Una adolescente despertó dentro del ataúd ocho horas después de que la dieran por muerta. (Foto: captura de video).

Una adolescente sorprendió a sus familiares al abrir los ojos dentro del ataúd durante su velatorio en la aldea El Jocote, en Guatemala. Según el relato de su padre, la joven había dejado de respirar durante el traslado hacia un hospital y él creyó que había fallecido antes de llegar al centro médico.

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Una adolescente de 16 años fue atacada frente a su casa en La Calera, Córdoba. (Foto: gentileza elDoceTV, mejorada por IA)

El episodio habría ocurrido ocho horas después de que la adolescente fuera dada por muerta. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información verificada que permita establecer con exactitud las circunstancias del hecho.

Las dudas sobre lo ocurrido

Uno de los principales interrogantes es si la joven había sido sometida a una evaluación médica previa que confirmara su fallecimiento. Tampoco se difundieron datos comprobados sobre la atención que habría recibido después del supuesto episodio.

La falta de información impide reconstruir con precisión la secuencia de los acontecimientos y determinar qué ocurrió durante el período en el que la adolescente fue considerada fallecida.

Qué explicación médica podría existir

Desde el punto de vista científico, algunas condiciones médicas pueden provocar una disminución importante de la respuesta corporal y hacer que una persona parezca inconsciente o fallecida.

Una de las posibilidades mencionadas es la catalepsia, un trastorno que puede manifestarse mediante rigidez muscular y una marcada reducción de la respuesta a los estímulos externos.

Sin embargo, no hay información médica verificada que permita afirmar que esa condición haya afectado a la adolescente. Por lo tanto, no es posible establecer una explicación clínica para lo sucedido a partir de los datos disponibles.

En pocas palabras

  • Adolescente despertó: Una joven abrió los ojos dentro de su ataúd 8 horas después de ser declarada muerta.
  • Contexto: El hecho ocurrió en Guatemala durante su velatorio, tras ser dada por fallecida camino al hospital.
  • Explicación médica: Se especula con condiciones como la catalepsia, pero no hay datos verificados.
Resumen generado por Thinkindot AI
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