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El video íntimo de Luis Brandoni que Solita Silveyra compartió para recordarlo a 6 meses de su partida

Solita Silveyra subió un video muy emotivo a sus redes sociales para recordar a Luis Brandoni, a 6 meses de su partida.

20 oct 2026, 17:54
El video íntimo de Luis Brandoni que Solita Silveyra compartió para recordarlo a 6 meses de su partida

El video íntimo de Luis Brandoni que Solita Silveyra compartió para recordarlo a 6 meses de su partida

El video íntimo de Luis Brandoni que Solita Silveyra compartió para recordarlo a 6 meses de su partida

El video íntimo de Luis Brandoni que Solita Silveyra compartió para recordarlo a 6 meses de su partida

A seis meses de la muerte de Luis Brandoni, Soledad Silveyra lo recordó con un emotivo video que compartió en sus redes sociales. La actriz publicó imágenes de un momento íntimo que vivieron juntos detrás de escena y le dedicó unas sentidas palabras a su querido compañero, con quien compartió grandes momentos arriba y abajo del escenario.

Lo volvía loco con el peine y un cepillo de los antiguos. ¡Cómo nos divertimos mi hermano querido! A 6 meses, te extrañamos y te seguiremos extrañando. ¡Salía al escenario hecho un galán! Te adoro, besos al cielo”, escribió Solita junto a la publicación, dejando en evidencia el cariño que los unía.

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En el video se la ve a Silveyra colocándole spray en el pelo a Brandoni y pasándole un cepillo de los antiguos por la cabeza, mientras lo preparaba antes de salir a escena. Las imágenes muestran la complicidad y el buen humor que compartían los actores en la intimidad de su trabajo.

De qué trataba la obra que protagonizaron Luis Brandoni y Soledad Silveyra

En ¿Quién es quién?, la obra de la dramaturga francesa Audrey Schebat, Luis Brandoni y Soledad Silveyra interpretaban a una pareja que, después de muchos años juntos, atravesaba una crisis en su relación.

Lo que comenzaba como una conversación cotidiana derivaba en reproches, confesiones y preguntas sobre el amor, la convivencia y el paso del tiempo. Con humor e ironía, la propuesta teatral invitaba a reflexionar sobre los vínculos y cuánto puede cambiar una pareja a lo largo de los años.

La experiencia de compartir escenario dejó momentos especiales entre los actores, y el video que publicó Solita recuperó precisamente uno de esos instantes detrás de escena. A seis meses de la partida de Brandoni, el recuerdo de su compañera volvió a poner en primer plano el afecto, la complicidad y la huella que dejó el actor tanto en quienes trabajaron con él como en el público.

     

 

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