El video íntimo de Luis Brandoni que Solita Silveyra compartió para recordarlo a 6 meses de su partida

De qué trataba la obra que protagonizaron Luis Brandoni y Soledad Silveyra

En ¿Quién es quién?, la obra de la dramaturga francesa Audrey Schebat, Luis Brandoni y Soledad Silveyra interpretaban a una pareja que, después de muchos años juntos, atravesaba una crisis en su relación.

Lo que comenzaba como una conversación cotidiana derivaba en reproches, confesiones y preguntas sobre el amor, la convivencia y el paso del tiempo. Con humor e ironía, la propuesta teatral invitaba a reflexionar sobre los vínculos y cuánto puede cambiar una pareja a lo largo de los años.

La experiencia de compartir escenario dejó momentos especiales entre los actores, y el video que publicó Solita recuperó precisamente uno de esos instantes detrás de escena. A seis meses de la partida de Brandoni, el recuerdo de su compañera volvió a poner en primer plano el afecto, la complicidad y la huella que dejó el actor tanto en quienes trabajaron con él como en el público.