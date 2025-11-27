Milei prepara una nueva gira internacional: Estados Unidos, Europa y Brasil como nuevos destinos

Desde los Estados unidos, Milei continuaría viaje directamente a varias ciudades de Europa, según confirmó una fuente de Balcarce 50, aunque por ahora no está cerrado el itinerario. El presidente volverá a mostrarse en encuentros partidarios de la derecha internacional, y encuentros con empresarios en busca de inversiones.

En tanto, desde el triángulo más cercano al presidente argentino confirmaron a A24.com que “por ahora el viaje está en pie a Brasil” en el marco de una nueva cumbre del Mercosur.

Según anticipó esta semana Lula Da Silva, el 20 de diciembre está todo listo para que los presidentes del Mercosur firmen el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, un acuerdo que viene demorado desde hace décadas; se produce en momentos en que Milei y otros presidentes del Mercosur, reclaman apertura del bloque regional para firmar acuerdos de libre comercio bilaterales con otras potencias, como el que negocia en estos momentos Argentina con Estados Unidos.

Argentina y Estados unidos anunciaron el pasado 13 de noviembre en un comunicado que ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo comercial con el que se “reafirma la alianza estratégica”.