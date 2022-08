A modo de ejemplo, el experto mostró en vivó cómo se puede llegar a estafar a una persona con técnicas como el fishing o la clonación de información para el secuestro de contenido.

Embed

Según argumentó, el engaño se puede dar a través del ofrecimiento de premios y viajes mediante un código QR que puede llegar a través de las redes sociales o estar pegado en la calle.

Este código puede dirigir al usuario a una página sobre el Mundial, donde, por ejemplo, se realiza un sorteo. Allí, se le pide a la víctima que ingrese sus datos personales.

Tras esto, los estafadores secuestran el contenido del dispositivo y las contraseñas para hacerse del control del aparato con el objetivo de pedir dinero a cambio. En rigor, el teléfono quedará bloqueado.

Recomendaciones: cómo evitar las estafas relacionadas al Mundial Qatar 2022

Zurdo afirmó que lo mejor es no pagar ante este tipo de situaciones. "La recomendación es no pagar por la probabilidad de que no te devuelvan la información y de que viralicen y publiquen todo en algún lugar de Internet", recalcó.

La estafa con las figuritas del Mundial Qatar 2022

Otra de las modalidades tiene que ver con el furor de las figuritas del álbum del Mundial Qatar 2022 y está vinculada a una página falsa que ofrece un presunto concurso de premios de la Copa Mundial de Panini.

Embed

Ahí se pide llenar un cuestionario con datos personales. Según informó A24.com, este link ya comenzó a circular entre chicos de diferentes escuelas.