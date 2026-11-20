Moria Casán analizó a su estilo la polémica que se instaló sobre la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez después de cinco meses de noviazgo.
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La conductora Moria Casán se refirió desde su programa al revuelo que generó la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez.
Moria Casán analizó a su estilo la polémica que se instaló sobre la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez después de cinco meses de noviazgo.
El tema se instaló en los medios después del posteo de la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) donde confirmó el final del vínculo y utilizó el término "inseguros".
Lo cierto es que al comienzo de La mañana con Moria (El Trece) durante el pase con el noticiero Arriba argentinos, la conductora dio su opinión acerca del final del noviazgo entre la hija del chocolatero y el vendedor de autos.
“Creo que tienen un poco de razón los dos. Cuando es una pareja nueva los dos están súper enamorados y apasionados y después cuando empieza la convivencia y ven hasta dónde llega el uno y el otro empieza la competencia. Es entendible de parte de los dos”, comenzó la One.
Destacó además el buen presente que atraviesa la joven en los medios: “Ella es una chica joven, hermosa, con una gran personalidad, que es un hallazgo absoluto y es espectacular en su aspecto, una regia, tiene un glam y una distancia cercana. Es distante y al mismo tiempo cercana".
"Lo que pasa es que si vos salís con alguien no puede llevar tu ritmo de vida. Es mucho dinero", aseguró Moria Casán sin vueltas sobre la versión expuesta por el joven sobre los motivos que lo fueron distanciando de Marta Fort.
En esa línea, la diva analizó: "El problema es que se enamoran de vos y después se comen el personaje. Ellos se enamoran de vos porque te ven divina y después se les va confundiendo como te ven de afuera y ahí empiezan los problemas en la pareja".
“Lo entiendo perfecto al pibe, es un amor. Tampoco migajea, no puede pagar todas las noches 1500 dólares una cena. Y por más que pueda, él no tiene ganas de eso”, continuó Moria Casán.
Y cerró contando entre risas qué hace al salir a comer a un restaurante y evitar inconvenientes al momento de abonar: "Yo para que no se sientan mal le digo mi asistente que con mi tarjeta arregle todo para que no venga la cuenta que es un papelón, que todos buscan y nadie saca un billete".