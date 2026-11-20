Destacó además el buen presente que atraviesa la joven en los medios: “Ella es una chica joven, hermosa, con una gran personalidad, que es un hallazgo absoluto y es espectacular en su aspecto, una regia, tiene un glam y una distancia cercana. Es distante y al mismo tiempo cercana".

Moria Casán comprendió al ex de Marta Fort y contó cómo actúa ella al salir a cenar

"Lo que pasa es que si vos salís con alguien no puede llevar tu ritmo de vida. Es mucho dinero", aseguró Moria Casán sin vueltas sobre la versión expuesta por el joven sobre los motivos que lo fueron distanciando de Marta Fort.

En esa línea, la diva analizó: "El problema es que se enamoran de vos y después se comen el personaje. Ellos se enamoran de vos porque te ven divina y después se les va confundiendo como te ven de afuera y ahí empiezan los problemas en la pareja".

“Lo entiendo perfecto al pibe, es un amor. Tampoco migajea, no puede pagar todas las noches 1500 dólares una cena. Y por más que pueda, él no tiene ganas de eso”, continuó Moria Casán.

Y cerró contando entre risas qué hace al salir a comer a un restaurante y evitar inconvenientes al momento de abonar: "Yo para que no se sientan mal le digo mi asistente que con mi tarjeta arregle todo para que no venga la cuenta que es un papelón, que todos buscan y nadie saca un billete".