Karina Jelinek se separó de Flor Parise y canceló su casamiento: qué pasó

El noviazgo duró seis años, donde se mantuvieron en la más absoluta reserva y hace poco habían anunciado que tenían ganas de casarse de manera simbólica a fin de año en Tulum, México. Durante estos años compartieron varios viajes juntoas (muchos a Ibiza) y proyectos juntos.

En el pasado Jelinek estuvo casada con Leonardo Fariña desde abril de 2011 hasta 2013, cuando se separaron en medio de un gran escándalo mediático, y el divorcio se concretó en 2014.

La separación se debió a los temas judiciales que rodearon a Fariña, quien estaba siendo investigado por corrupción y lavado de dinero (la causa conocida como la Ruta del Dinero K), lo que llevó a Jelinek a pedir el divorcio.

En agosto de 2024, Fariña fue condenado por lavado de dinero a dos años y seis meses de cárcel y luego el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4 (TOF4) le redujo la pena por colaborar bajo la figura de "arrepentido" con los datos de la investigación, recuperando su libertad.

karina jelinek anuncia separacion de flor parise

Cómo era el casamiento "maya" que planeaban Karina Jelinek y Flor Parise

En el mes de julio, Karina Jelinek y Flor Parise hablaron juntas ante las cámaras del programa Puro Show (El Trece) y desmintieron los rumores de crisis que circulaban y fueron por más al contar que querían casarse de manera simbólica en el exterior hacia fin de año.

"Todavía no hicimos los vestidos, estamos en eso. Hay una propuesta para hacer algo en Tulum, un amigo que tiene un hotel. Es algo simbólico, divertido, maya, sensual…", indicó Karina Jelinek.

"Es algo simbólico, es para divertirnos", aclaró la modelo. Y Flor Parise amplió sobre la idea que tenían: "La verdad es que lo íbamos a hacer en Tulum. Íbamos a ir en junio, pero ahora está fea la playa y vamos a esperar a fin de año".

"La idea es hacer una fiesta, nomás", dejó en claro Karina ya que no querían que fuera de manera legal. Lo cierto es que hoy Jelinek anunció que su estado civil es soltera dando por terminado el vínculo con Parise.