El mensaje más doloroso de Cecilia Milone sobre Chico Novarro: "Es de verdad"

Pasados ya dos años de la muerte del músico y tras sus escandalosas confesiones amorosas, Cecilia Milone volvió a expresar públicamente su amor por Chico Novarro con una doloroso posteo. Mirá.

19 sept 2025, 15:11
En medio de la polémica planteada desde el verano pasado con los hijos del Chico Novarro tras gritar a los cuatro vientos que mantuvo una relación amorosa con él durante varios años, en las últimas horas Cecilia Milone volvió a expresar públicamente todo su amor por el compositor romántico, así como también todo el dolor que su ausencia la provoca.

A dos años y un mes de la muerte del compositor de baladas y boleros románticos, tales como 'Algo contigo' o 'Arráncame la vida de un tirón', solo por mencionar algunos de sus éxitos, Milone recordó públicamente al artista en su cuenta de Instagram con una postal en la que se los ve sonrientes y abrazados muchos años atrás.

Claro que junto a la fotografía, la actriz acompañó el posteo con un conmovedor texto con el que una vez más volvió a reafirmar que fue él, y no Nito Artaza, el amor de su vida a pesar de que Novarro nunca oficializó el vínculo entre ellos, ni siquiera durante los años que estuvo separado de la madre de sus hijos Pablo y Julieta.

“Desde hace dos años… el 18 de cada mes se me estruja el corazón. Y hoy… me encuentro esta foto… Lo que es del alma… ES DE VERDAD”, escribió la actriz y cantante junto a un emoji de un corazón blanco y otro de una estrella brillando, al que le sumó el hashtag #ChicoNovarro.

Y si bien la publicación apenas cosechó algo más de 1500 likes en 24 horas, lo cierto es que varios fueron los cometarios que recibió Milone en su posteo bancándola.

"¡Bellos juntos! ¡Le pese a quien le pese, el amor existió y existirá eternamente!"; "Qué hermosa sonrisa Ceci, eso es lo que delata el amor. Si no te creen que vean, por lo menos esta foto" o "Hermosos. Ninguna amnesia es capaz de borrar los recuerdos que vivieron juntos", fueron algunos de los cariñosos mensajes que recibió Milone demostrándole así que creen en su palabra y la historia de amor junto a Chico Novarro.

Cómo fue la historia de amor entre Cecilia Milone y Chico Novarro

La historia de amor entre Cecilia Milone y Chico Novarro estuvo atravesada por la pasión, el secreto y un destino que los unió y separó en distintos momentos de sus vidas. Se conocieron y mantuvieron un vínculo que, aunque duró años, permaneció resguardado en la intimidad de la actriz, lejos de las luces y de la exposición mediática. Fue una relación profunda, marcada por encuentros y silencios, que Milone eligió mantener en reserva, preservando así un lazo que para ella siempre tuvo un peso singular.

Con el paso del tiempo, la vida los llevó por caminos distintos y el contacto se interrumpió. Sin embargo, cuando la salud de Novarro comenzó a deteriorarse, Cecilia volvió a buscarlo. El destino, una vez más, se interpuso: no llegó a verlo antes de que él falleciera en agosto de 2023. Ese desenlace marcó un antes y un después en su vida personal, al punto de que, tras la partida del cantante, tomó la decisión de poner fin a su matrimonio con Nito Artaza, con quien llevaba adelante una relación de larga data.

Recién en 2025, Milone eligió hablar públicamente de ese amor que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Lo hizo compartiendo mensajes privados y confidencias que revelan la intensidad y sinceridad de su vínculo con Novarro. En sus palabras, lo definió como el gran amor de su vida, una presencia que todavía la acompaña en la memoria y en los gestos cotidianos, como sus visitas mensuales a la tumba del artista.

Lejos de diluirse con los años, esa historia sigue siendo central en su recorrido personal. Fue un romance clandestino, intenso y transformador, que dejó en Cecilia Milone una huella imposible de borrar y que encontró plena visibilidad solo después de la muerte de Chico Novarro, sin importarle las escandalosas consecuencias que sabía le acarrearían.

