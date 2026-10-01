El sorpresivo vínculo de la denunciante de Joaquín Levinton con una mega famosa: "Es cercana a..."

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual en la Justicia y el músico enfrentó la grave acusación con un comunicado en las redes manifestando que esa persona lo acosa durante años y que se trató de una relación cirscunstancial.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Adela González, abogada de la denunciante de Joaquín Levinton, se refirió en Intrusos a los detalles de la causa y confirmó un dato desconocido de su clienta.
Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual en la Justicia y el músico enfrentó la grave acusación con un comunicado en las redes manifestando que esa persona lo acosa durante años y que se trató de una relación cirscunstancial.
Adela González, abogada de la denunciante del cantante, rompió el silencio en el programa Intrusos (América Tv) y dio detalles de la presentación en la Justicia.
"Se presentó ayer un escrito donde Paula se presenta como querellante. Ella denunció en la comisaría un hecho donde anteriormente hay una causa radicada en el Juzgado Número 6 y que se archivó porque la víctima tuvo miedo y pasa mucho en estos casos. En las relaciones tóxicas es muy difícil de salir", comenzó la letrada.
Y dejó en claro que ella no conocía previamente a su clienta: "Yo tomo contacto con ella en el día de ayer, me comentó todos los hechos, las pruebas que teníamos y por eso decidí apoyarla. Se contacta ella directamente a mi celular, yo no la conocía".
"Si bien tengo clientes del espectáculo yo no soy mediática y hubiese optado por salir a hablar con la causa más avanzada. En estos casos se tocan delitos que son muy difíciles de sobrellevar para la víctima", argumentó González.
Fue ahí cuando Marcela Tauro le consultó directa: "¿Es verdad que tu representada es amiga de una famosa muy importante?". Y la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton admitió: "Es conocida y tiene amigas en los medios".
"¿De alguien que ha sido noticia hace poco?", indagó la periodista. A lo que la abogada optó por la reserva: "Tengo secreto profesional y no voy a contestar esas preguntas". "Es cercana a alguien que nosotros conocemos mucho", señaló Tauro.
En cuanto a la denuncia contra el cantante Adela González indicó que es ella quien lleva adelante la causa y adelantó: "Con Ana Rosenfeld estuve en contacto y nos vamos a juntar hablar, no hay ningún problema".
Sobre la defensa pública de Levinton a través del comunicado, la letrada fue categórica: "Yo hablo de lo que está judicialmente presentado y creí en su relato. Hay cosas que no las puedo decir pero para que me presente tengo que estar segura para seguir adelante sino no voy a poner en juego mi firma ni matrícula".
"Acá se denunció hechos concretos y fue una persona que fue sometida durante cinco años. Judicialmente lo único que hay es lo que nosotros presentamos. Yo hablo en base a lo que hay presentado, lo demás es circo", concluyó la abogada de la mujer que denunció al artista.