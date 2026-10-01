El sorpresivo vínculo de la denunciante de Joaquín Levinton con una mega famosa: "Es cercana a..."

"Si bien tengo clientes del espectáculo yo no soy mediática y hubiese optado por salir a hablar con la causa más avanzada. En estos casos se tocan delitos que son muy difíciles de sobrellevar para la víctima", argumentó González.

La sorpresiva cercanía de la denunciante de Joaquín Levinton con el medio

Fue ahí cuando Marcela Tauro le consultó directa: "¿Es verdad que tu representada es amiga de una famosa muy importante?". Y la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton admitió: "Es conocida y tiene amigas en los medios".

"¿De alguien que ha sido noticia hace poco?", indagó la periodista. A lo que la abogada optó por la reserva: "Tengo secreto profesional y no voy a contestar esas preguntas". "Es cercana a alguien que nosotros conocemos mucho", señaló Tauro.

En cuanto a la denuncia contra el cantante Adela González indicó que es ella quien lleva adelante la causa y adelantó: "Con Ana Rosenfeld estuve en contacto y nos vamos a juntar hablar, no hay ningún problema".

Sobre la defensa pública de Levinton a través del comunicado, la letrada fue categórica: "Yo hablo de lo que está judicialmente presentado y creí en su relato. Hay cosas que no las puedo decir pero para que me presente tengo que estar segura para seguir adelante sino no voy a poner en juego mi firma ni matrícula".

"Acá se denunció hechos concretos y fue una persona que fue sometida durante cinco años. Judicialmente lo único que hay es lo que nosotros presentamos. Yo hablo en base a lo que hay presentado, lo demás es circo", concluyó la abogada de la mujer que denunció al artista.