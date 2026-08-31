La íntima confesión de Moria Casán sobre Porcel y Olmedo en medio del furor por su serie

En ese sentido, Moria Casán dejó en claro cuál fue su vínculo con los capocómicos: “Porque de hecho, por ejemplo, escuché que decían Olmedo y Porcel fueron muy importantes en la vida de Moria. Y no fueron importantes en mi vida Olmedo y Porcel, eso es una presunción de ustedes”.

La aclaración de Moria Casán sobre Porcel y Olmedo

“Fueron importantes en un momento de mi vida pero no me movieron la aguja en mi vida. Es es un rato que estuve trabajando con ellos", resaltó Moria Casán sobre esos años de trabajo que compartió con los destacados actores Jorge Porcel y Alberto Olmedo.

"Ahora estoy trabajando con Marrale (Jorge) en el teatro y es importante en un rato de mi vida y en el año que dure que somos compañeros de trabajo. Después no mueven la aguja de mi vida, de mis sentimientos, de todo”, sentenció firme la One.

Y remarcó: “Fueron importantes en el momento que iba a trabajar, hacía las películas y después chau, chau. Después yo hacía mi vida y no dormía con Porcel ni Olmedo. Hubiera sido más importante si hubiera tenido algo con cada uno”.

En esa línea, destacó la importancia que tuvo Gerardo Sofovich en los inicios de su carrera, ante la presencia de su hijo Gustavo en el estudio.

“Sofovich es muy importante, obvio, porque él me eligió para el cine y el teatro. Gerardo me lleva a ser primera figura junto con Hugo Sofovich”, detalló la conductora.

Y recordó cuando el productor la convocó a una prueba en un estudio y luego la eligió para el personaje de Olga en la clásica película Los caballeros de la cama redonda (1973).

"Te vi el otro día en el teatro, me encanta tu voz, la actitud que tenés y tu presencia", le dijo Gerardo por aquel entonces al convocarla al casting y luego decidirse por ella para el papel en cine.