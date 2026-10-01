La fuerte crítica de Paula Varela a Angela Leiva por no opinar sobre la denuncia a Joaquín Levinton

Cuál fue la reacción de Paula Varela ante las declaraciones de Ángela Leiva sobre la situación de Joaquín Levinton

Lo cierto es que la reacción de Ángela Leiva generó un inmediato comentario en el piso del ciclo de América TV. Mientras las imágenes mostraban cómo se retiraba del lugar, Paula Varela manifestó su desacuerdo con la manera en que la colega de Levinton había respondido y cuestionó la dificultad que, según su mirada, existe a la hora de expresarse cuando el denunciado es una figura conocida.

“¿Cómo cuesta, no? Cuando es alguien conocido...”, lanzó la periodista, visiblemente molesta. Acto seguido, explicó cuál habría sido su postura si se encontraba en el lugar de Leiva y remarcó que hubiera elegido expresar públicamente su acompañamiento a la denunciante, aunque dejando que la Justicia determine lo ocurrido.

“Siempre voy a estar del lado de la mujer, pero espero que lo aclare la Justicia”, planteó Varela, quien también hizo referencia a la posibilidad de que la persona denunciada fuera un compañero de trabajo. “Y si es un compañero mío... A ver, ponele que sean mis compañeros. Yo en mis compañeros confío plenamente”, agregó.

Sin embargo, la panelista no se quedó únicamente en esa reflexión y volvió a apuntar contra la actitud de quienes prefieren no dar declaraciones cuando se encuentran ante una situación de estas características.

En ese sentido, recordó que la denuncia contra Levinton fue presentada por una mujer y cuestionó que Ángela se limitara a decir que no podía opinar. “Sale una chica a denunciarlos así, tan abruptamente, y yo de mínima, si me vienen a preguntar, no digo, 'Yo no me meto'”, sostuvo.

Además, hizo hincapié en que Leiva ha levantado públicamente la bandera de las mujeres y que, desde su perspectiva, eso también debía tenerse en cuenta al momento de responder sobre el caso. “Más cuando sos una mujer que ha levantado la bandera permanentemente porque ella ha sido víctima de eso”, expresó la integrante de Intrusos, en referencia a la experiencia personal de la cantante.

Luego, aunque reconoció que comprendía la incomodidad que podía representar la consulta para Leiva -como compañera de jurado de Levinton-, insistió en que esperaba una respuesta diferente. “Entiendo el lugar incómodo de Ángela, pero me parece que tienen que estar más frescos y más rápidos ahí”, remarcó.

En esa misma línea, consideró que Ángela podría haber manifestado su confianza en la denunciante y, al mismo tiempo, destacar el vínculo laboral que mantiene con Joaquín Levinton. Para ejemplificarlo, propuso una respuesta que, a su entender, hubiera sido más clara: “Confío en la mujer, veremos qué dice, por lo pronto Joaquín es mi compañero y yo puedo solo hablar cosas buenas de él”.

Finalmente, Varela cerró su descargo con una frase contundente que volvió a evidenciar su enojo por la postura de la cantante. “¡Pero no ser tan cagones, loco!”, disparó sin filtros.

Por último, cuando Marcela Baños intervino para señalar que quizás Ángela Leiva había intentado ser cautelosa con sus declaraciones, Paula Varela volvió a defender su postura y explicó cómo considera que deben manejarse ante una denuncia de este tipo.

“Nosotros actuamos con cautela acá y todos dijimos, 'che, estamos escuchando una víctima'. Después la justicia dice que no y bueno, ahí le saldrás a decir”..., concluyó la periodista, dejando en claro su posición frente a la repercusión que generó la denuncia contra el músico.