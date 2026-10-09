Robaron una camioneta, se filmaron mientras escapaban y terminaron detenidos

En la filmación se distingue a los dos jóvenes sobre la motocicleta y, detrás de ellos, la camioneta que había sido robada. La causa no se limita a ese episodio, ya que la Fiscalía investiga una serie de robos agravados cometidos en poblado y en banda, con utilización de armas de fuego.

Tres allanamientos en Mar del Plata: qué encontró la Policía

Con los elementos reunidos durante la investigación, personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado realizó tres allanamientos simultáneos durante la tarde del jueves. Los procedimientos se desarrollaron en distintos domicilios del barrio Libertad y del complejo habitacional Etchepare, en Mar del Plata.

Como resultado de los operativos, los efectivos lograron aprehender a los dos adolescentes de 16 años sospechados de participar en los hechos. Además, durante las requisas, la Policía secuestró una escopeta calibre 14 sin marca ni numeración visible, dos teléfonos celulares y una gorra.

Los elementos secuestrados por la policía. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Todos los elementos quedaron incorporados a la investigación y serán analizados para determinar su posible vinculación con los delitos denunciados. Los celulares, en particular, podrían aportar información sobre las comunicaciones y los movimientos de los sospechosos, así como sobre el origen de las imágenes difundidas en redes sociales.

Qué pasará con los dos adolescentes detenidos por los robos

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N° 2, a cargo de la jueza Mariana Iriani. Los dos adolescentes permanecen a disposición de la Justicia y se espera que presten declaración en las próximas horas.

Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas para establecer la participación de cada uno de los sospechosos en los robos investigados y determinar si existen otras personas involucradas.

El video difundido por los propios jóvenes se convirtió en una de las piezas de la causa, que ahora avanza con el análisis de los dispositivos secuestrados y las demás pruebas obtenidas durante los allanamientos.