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Robaron una camioneta, se filmaron mientras escapaban y terminaron detenidos

Dos adolescentes de 16 años fueron apresados tras una serie de allanamientos en Mar del Plata. Los investigadores utilizaron como prueba una grabación que los propios sospechosos compartieron en redes sociales.

Los adolescentes de 16 años filmaron el momento donde se robaron una camioneta. (Foto: gentileza El Marplatense)

Los adolescentes de 16 años filmaron el momento donde se robaron una camioneta. (Foto: gentileza El Marplatense)

Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos en Mar del Plata, acusados de participar en una serie de robos agravados con armas de fuego. La investigación avanzó después de que los propios sospechosos se filmaran mientras escapaban en moto tras el robo de una camioneta Ford Territory y difundieran las imágenes en sus redes sociales.

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El momento del robo. (Foto: captura)

En el video, que se convirtió en uno de los elementos de interés para la causa, se observa a dos de los jóvenes circulando a bordo de una motocicleta mientras, a pocos metros de distancia, la camioneta robada los sigue por la calle.

La grabación permitió sumar información a la investigación encabezada por la fiscal Mariana Baqueiro, que derivó en tres allanamientos simultáneos y la detención de los dos adolescentes durante la tarde del jueves. Uno de los hechos investigados ocurrió el domingo pasado en la zona norte de Mar del Plata, cuando un grupo de delincuentes robó una camioneta Ford Territory de una vivienda ubicada en Pedraza al 700.

Después del robo, dos de los presuntos involucrados se grabaron mientras circulaban en moto, acompañados por el vehículo sustraído. Lejos de mantener ocultas las imágenes, los adolescentes compartieron el video en sus propias redes sociales, una decisión que terminó aportando un elemento relevante para los investigadores.

En la filmación se distingue a los dos jóvenes sobre la motocicleta y, detrás de ellos, la camioneta que había sido robada. La causa no se limita a ese episodio, ya que la Fiscalía investiga una serie de robos agravados cometidos en poblado y en banda, con utilización de armas de fuego.

Tres allanamientos en Mar del Plata: qué encontró la Policía

Con los elementos reunidos durante la investigación, personal de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado realizó tres allanamientos simultáneos durante la tarde del jueves. Los procedimientos se desarrollaron en distintos domicilios del barrio Libertad y del complejo habitacional Etchepare, en Mar del Plata.

Como resultado de los operativos, los efectivos lograron aprehender a los dos adolescentes de 16 años sospechados de participar en los hechos. Además, durante las requisas, la Policía secuestró una escopeta calibre 14 sin marca ni numeración visible, dos teléfonos celulares y una gorra.

Los elementos secuestrados por la policía. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Los elementos secuestrados por la policía. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Todos los elementos quedaron incorporados a la investigación y serán analizados para determinar su posible vinculación con los delitos denunciados. Los celulares, en particular, podrían aportar información sobre las comunicaciones y los movimientos de los sospechosos, así como sobre el origen de las imágenes difundidas en redes sociales.

Qué pasará con los dos adolescentes detenidos por los robos

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven N° 2, a cargo de la jueza Mariana Iriani. Los dos adolescentes permanecen a disposición de la Justicia y se espera que presten declaración en las próximas horas.

Mientras tanto, los investigadores continúan reuniendo pruebas para establecer la participación de cada uno de los sospechosos en los robos investigados y determinar si existen otras personas involucradas.

El video difundido por los propios jóvenes se convirtió en una de las piezas de la causa, que ahora avanza con el análisis de los dispositivos secuestrados y las demás pruebas obtenidas durante los allanamientos.

En pocas palabras

  • Adolescentes detenidos: Dos jóvenes de 16 años fueron apresados en Mar del Plata por una serie de robos agravados.
  • Prueba clave: Los sospechosos se filmaron y compartieron en redes sociales escapando en moto tras robar una camioneta.
  • Allanamiento y secuestro: La Policía realizó tres allanamientos, detuvo a los implicados y secuestró un arma y celulares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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