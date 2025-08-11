Homero Pettinato sufrió un robo y terminó indignándose con el ladrón por un insólito motivo: "¡Aprendé!"

“Gente, me rompieron la ventana para robarme”, indicó Homero mientras mostraba cómo había quedado su auto. “Me sacaron una estufa bajo consumo que había acá. No se llevaron la campera que es espectacular, pero miren esto”, advirtió.

“Acá tenés dos lentes de 250 lucas cada uno, la Nintendo Switch 2, el Blue de Chanel”, dijo sorprendido el concutor por ver las gafas y la consola donde las había dejado.

Y cerró con sorpresa con un mensaje para el delincuente: “Amigo, aprendé a robar, me pone mal”.

Embed

Sofía Gonet destrozó a Homero Pettinato tras separarse: "Garrapatas"

La influencer Sofía Gonet grabó un video donde enumeró sin filtros una serie de insólitas situaciones vividas con Homero Pettinato que la fueron desgastando durante el noviazgo.

Entre las revelaciones más polémicas, la Reini recordó: “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”.

“En un momento estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la bol... hasta quelo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno”, disparó letal.

Embed

Entre los momentos más llamativos que habría vivido durante la convivencia, Sofía Gonet puntualizó: "Darte cuenta de que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta, o estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas".

"Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después. En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo las manos con aceite”, agregó sobre la falta de cuidados en la higiene diaria del conductor.

En tanto, sobre cómo manejaba el conductor la economía, Sofía Gonet fue completamente directa: “Era habitual que te pida la tarjeta o plata prestada, y después no te la pueda devolver. No vino a mi cumpleaños íntimo porque le dio paja. Y aún así me quedé”.

Sobre el final del terrible video, la influencer reconoció su error por continuar en esos términos el noviazgo que "con él y aún así me quedé no juzgamos al otro, nos juzgamos a nosotras mismas".

La respuesta de Homero Pettinato a su ex llegó al instante a pura ironía con un video en una comida con amigos donde se lo puede ver limpiándose las manos en el pelo de una de sus amigas sentada junto a él, mientras le decía: “Perdón, tenía salsa, tenía salsita teriyaki en la mano”. Y ella le seguía el chiste ofreciéndole otro mechón de pelo para que se limpie.