Se conocieron los impactantes audios de la mujer que denunció a Gonzalo Montiel por abuso sexual

"Lo que me decían era que yo había tomado por mis propios medios, que Montiel no había tenido la culpa, que había sido su vecino. Me lavaron la cabeza para encubrirlo a este hijo de mil put... y estuve meses tratando de convencerme de que él no había sido. Y no pude olvidarme de su cara de hijo de mil put..., de violador de mierda, porque no sé si fue él o si fueron 20 los que me violaron", agregó.

En este marco, la joven sostuvo: "Tengo llamados de la madre (de Montiel) y de hombres diciendo que si le cagaba la carrera a este hijo de mil put... yo iba a aparecer muerta. Cuando salí de la comisaría, me persiguieron dos autos a mi amiga y a mí. Me llamaron y me dijeron 'llegás a radicar la denuncia, volvés a hablar o lo nombras a él y aparecés con una bala en la cabeza'".

Según pudo saber A24.com, la joven y su abogada ratificarán y ampliarán la denuncia este viernes por abuso y amenazas ante la Justicia.

Qué más se sabe sobre la denuncia por abuso contra Gonzalo Montiel

La abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda, brindó una entrevista radial y dio detalles del caso. “El jugador que está siendo denunciado es Gonzalo Montiel, con quien la víctima había mantenido una pequeña relación”, afirmó.

En este marco, la letrada contó que el hecho ocurrió “en la casa de Montiel” y que la causa se “tramita en La Matanza. “Esta chica lo había visto dos veces antes. Para invitarla (a la fiesta), él le dijo a una amiga de ambos: ‘Que venga a mi cumpleaños porque la vamos a cuidar’”, explicó Hermida Leyenda.

gonzalo montiel 2.jpg Gonzalo Montiel, jugador del Sevilla y la Selección Argentina.

“En un momento de la noche, perdió absolutamente la conciencia. Horas después, se despertó tirada en la calle, en la puerta de esa casa”, sostuvo.

Por último, aseguró que “no sabe cuántas personas intervinieron en el abuso”, pero a raíz del primer análisis médico que le hicieron en un centro de salud, “sabemos que hubo acceso carnal”.

Por otro lado, la abogada dijo que la víctima ya realizó la denuncia en la Justicia, pero que la misma será ampliada, ya que recibió una serie de amenazas por parte de la familia del jugador.

En la actualidad, Gonzalo Montiel juega como defensor en el Sevilla de España. En noviembre, jugó la Copa Mundial de Fútbol en Qatar con la Selección Argentina y marcó el penal definitorio para que el equipo se consagrara campeón.