Marcela Tauro fue contundente al referirse al comunicado de Jey Mammon tras la denuncia por abuso: "No le creo"

"Perdónenme. Por eso pedí verlo dos veces, los tiempos, las pausas, tener que leer, intento ponerme en el lugar de él, de verdad, pero no le creo. Además, yo hubiera hablado en seguida", se sinceró.

"Traté de analizarlo. Primero lo vi en la pantalla gigante. Ni una lágrima, yo no le creo", insistió y Karina Iavícoli sumó: "Tengo la sensación de que quiere más recuperar su vida más que se sepa la verdad".

La indignación de Diego Ramos tras el comunicado de Jey Mammon: "Lo que me llama la atención es que..."

Este miércoles, tras un largo silencio, Jey Mammon realizó un descargo frente a cámara que subió a sus redes sociales, donde se defiende de la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual. Uno de los que dio su opinión fue Diego Ramos, que mostró su indignación en Intrusos (América TV).

"Es tremendo, porque parece que estamos en la cola de un supermercado sacando cuentas para ver si alguien violó o no a un pendejo, si él dice la verdad y si alguien es abusador o no cuando la justicia se tendría que haber ocupado en su momento", argumentó Diego Ramos luego de que se analicen las fechas en las que el conductor desvinculado de Telefe tras la causa por abuso.

"A mi lo que mas me llama la atención, es que a mi no me importaría tanto lo que pienses vos lo que hice, sino hablarte a vos (haciendo referencia a Lucas), que estás diciendo algo que yo supuestamente hice. Porque por más que te hayan pasado las barbaridades que te pasaron, ¿por qué tenés que cagarme la vida a mi?", añadió Ramos, invitado como panelista al ciclo que conduce Flor de la V.

"Otra cosa, es que cuando se refiere a Lucas es cuando más vehemencia tiene, cuando más baja el tono, a mi me importaría saber por qué estas diciendo eso de mi", sumó el actor.

"Podes creerle o no, pero yo con mis amigos me juntaría, estaría indignado con la situación, y no puedo creer cómo que si andába por la calle a los besos como dice, el entorno de esa época no lo sabía", se preguntó ante las repercusiones del descargo de Jay.