La contundente reacción de Thelma Fardin tras el descargo de Jey Mammon, acusado de abuso sexual

Es así que en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela (C5N), la actriz que lleva adelante un juicio contra Juan Darthés precisamente también por abuso sexial a sus 16 años, no dudó en solidarizarse con la víctima. “¿Se pueden imaginar a los 30 años teniendo una relación sexoafectiva con una persona de 14 o 16? Si el debate va a ser ese, 14 o 16″, disparó.

En esa misma línea, Fardin contó que “A partir de una reforma que se hizo del punto 119 del Código Penal, se contempla que si sos menor de 18 años sigue siendo abuso”. Y si bien aclaró que hay una “serie de matices entre los 13, los 14 y los 16 años” con relación al consentimiento de la persona, aseguró que “se considera el pasado y la historia” de la víctima para “decir que eso es lo que lo hacía aún más vulnerable”.

Asimismo, Thelma Fardin contó que se puso en contacto con Lucas luego de la denuncia a Jey Mammon, y reveló que “Está sufriendo. Escuchar a tu victimario decir que fue un vínculo de amor y de contención, cuando está claro -para cualquiera y desde el sentido común- que con 16 años era una persona absolutamente vulnerable, sumado a todo el sistema que lo tenía cooptado”.

El desgarrador posteo de Lucas Benvenuto tras el descargo de Jey Mammon: "Estoy aquí dejando toda mi verdad"

Luego de una semana de conocerse que Lucas Benvenuto denunció en 2020 a Jey Mammon por abuso sexual, el ex conductor de Telefe rompió el silencio. Desde un video publicado en sus redes sociales negó las acusaciones de su ex pareja, afirmó que la relación fue consentida y aseguró que por ese entonces Lucas tenía 16 años y no 14, y contó que irá por Jucio por la Verdad.

Pasadas unas horas de viralizado ese video con el descargo Mammon, Benvenuto también se volcó a cuenta de Instagram donde una de sus historias puede leerse como una suerte de respuesta al ahora e conductor de La Peña de Morfi.

En el posteo en cuestión, Lucas compartió una foto suya de unos años atrás musicalizada con la canción de Airbag "Cae el sol", donde se limitó a decorarlo con una corazón vendado, en señal de estar destrozado.

Pero lo más llamativo de la estrofa que el joven eligió para publicar, dice y se escucha: “Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar, yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir, nos ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad, no queda nadie en la ciudad, pero por vos me quedo acá”.