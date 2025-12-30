Las hijas de Jorge Lanata revelaron el peor momento de su internación y cruzaron a Elba Marcovecchio: "Cosas raras"

Bárbara dejó en claro que se les complicaba el ingreso a las personas que acompañaron desde siempre a su padre, situación que fue aumentando la tensión con Elba Marcovecchio.

“Al principio sólo se nos autorizó a mí y a Lola para entrar y no se autorizaba ni a la mamá de Lola, ni a Kiwi, ni a mi mamá, ni a Margarita Peratta, que era la mejor amiga de mi papá, y no hubo internación en la que no estuviera Margarita, ni Martina Perdiguero, que era la asistente de mi papá, la que además tenía el trato con los médicos, la que le armaba las pastillas y todo. Entonces el problema empezó ahí con la lista de ingreso”, explicó la joven.

"El primer cortocircuito fue profundamente humano de ‘Queremos que la gente que más quería a mi viejo pueda estar ahí con mi viejo’”, comentó Diego Leuco.

“‘Soy la cónyuge, decido yo, solo entran estas dos, tres personas’”, respondió la hija mayor del periodista sobre lo que habría marcado en ese entonces la abogada y mujer de su papá.

“¿Y hasta ese momento había habido algún problema anterior?”, le consultó el conductor. Y Bárbara comentó sin vueltas: “Sí, siempre hubo. Yo, por lo menos, no tuve relación”. En tanto, Lola precisó: “Yo siempre tuve una relación un poco más cordial (con Elba), también yo vivía con mi papá y con mi mamá”.

“¿Cuál puede ser la respuesta a un pedido de ‘mirá, son personas que han estado en las cientos de internaciones anteriores, que son parte de la vida de Jorge’? ¿Cuál puede ser el motivo para no dejar? Cuando a mí me preguntaban en ese momento, yo decía esto ‘esto nunca pasó, nunca hubo un problema sobre la familia que tenía Jorge alrededor’”, recordó Leuco sobre ese difícil momento de la salud de Jorge Lanata.

La polémica por la herencia de Lanata y el firme reclamo de Radio Mitre

Mientras avanza la sucesión de Jorge Lanata, Radio Mitre presentó una demanda para recuperar los 300 mil dólares que el conductor le debía a la emisora en el marco de un pedido de dinero que en su momento hizo el conductor por la suma de 600 mil dólares y que sólo llegó a devolver la mitad de ese momento antes de su muerte.

"Hay un documento que certifica que Radio Mitre pasa a ser un heredero más", informó el periodista Luis Bremer en A la tarde (América Tv).

"Las versiones sobre el destino de ese dinero son distintas. Las hijas dicen que se usó para el departamento de Elba Marcovecchio, pero la abogada dice otra cosa", confió Cora Debarbieri.

Y Bremer detalló al respecto " en lo que sí van a coincidir ambos sectores es que Jorge sostuvo la columna editorial y el primer encendido de la radio durante 11 años y le ha hecho ganar el grupo millones de dólares, para luego ponerse como parte de los herederos".

Cabe señalar que aún no pudo llevarse a cabo la sucesión de los bienes que dejó Lanata y que deber repartirse entre su viuda, Elba Marcovecchio, y sus dos hijas, Bárbara y Lola, por diversos inconvenientes que fue fueron surgiendo a lo largo de estos meses.