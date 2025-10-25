El meteorólogo Daniel Roggiano se descompuso en pleno móvil para Telefe y asustó a todos: el video

Embed

Quién es Daniel Roggiano

Daniel Roggiano es un reconocido meteorólogo y periodista argentino, con una sólida trayectoria en los medios de comunicación. Se formó como locutor en el ISER, comunicador social en la Universidad Católica Argentina (UCA) y observador meteorológico en el Servicio Meteorológico Nacional. Su carrera en los medios comenzó en la radio, y con el tiempo se consolidó en televisión, destacándose por su estilo claro y accesible en la presentación de pronósticos meteorológicos.

En Telefe Noticias, Roggiano desempeña un papel central como especialista en clima y tránsito. Además de sus informes en vivo, es conocido por su participación en segmentos como "Tu barrio, tu pronóstico", donde interactúa directamente con la audiencia, brindando información personalizada sobre el clima en diferentes localidades. Su enfoque cercano y su capacidad para comunicar de manera efectiva lo convirtieron en una figura confiable para la audiencia argentina.

Además de su trabajo en televisión, fue reconocido por su enfoque en el periodismo de servicio, buscando siempre conectar la información climática con historias humanas y cotidianas. Su presencia en la pantalla ha sido y sigue siendo constante, y su compromiso con la información precisa y oportuna lo llevó a estar nominado a los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 en la terna a mejor cronista, que finalmente ganó Oliver Quiroz.