El meteorólogo Daniel Roggiano se descompuso en pleno móvil para Telefe y asustó a todos: el video

Daniel Roggiano generó preocupación mientras realizaba un móvil para Telefe Noticias, cuando comenzó a balbucear y no lograba expresar sus palabras. El video del momento que refleja el susto del experimentado meteorólogo.

25 oct 2025, 19:15
El reconocido meteorólogo Daniel Roggiano generó preocupación entre Rodolfo Barili y sus compañeros de Telefe Noticias cuando, desde un automóvil, se desplazaba por distintas zonas afectadas por el temporal para brindar información en tiempo real sobre las fuertes tormentas que se avecinaban en el AMBA durante el viernes 24 y el sábado 25 de octubre.

Roggi comenzó de buena manera explicando el estado del tiempo, pero de repente empezó a trabarse; las palabras no le salían y la preocupación comenzó a crecer. El conductor se dio cuenta de la situación, cortaron el móvil y continuaron con la información sin interrupciones.

"Para que entendamos, esta situación de lluvias es aislada. Recuerden que estamos en alerta amarilla vigente para el AMBA, y que entramos en alerta naranja, también vigente para el AMBA, en la madrugada por la posibilidad de tormentas fuertes", explicó en primer lugar y sin problemas lo que ocurría.

Sin embargo, segundos después surgieron los problemas, y el profesional, con tantos años en los medios, no pudo expresar lo que quería decir: "Vamos más allá, nos vamos a la mañana donde vamos a tener tambiéno que es... así que bueno, eso es justamente lo que tenemos y además, a ver, a ver, sí".

Quién es Daniel Roggiano

Daniel Roggiano es un reconocido meteorólogo y periodista argentino, con una sólida trayectoria en los medios de comunicación. Se formó como locutor en el ISER, comunicador social en la Universidad Católica Argentina (UCA) y observador meteorológico en el Servicio Meteorológico Nacional. Su carrera en los medios comenzó en la radio, y con el tiempo se consolidó en televisión, destacándose por su estilo claro y accesible en la presentación de pronósticos meteorológicos.

En Telefe Noticias, Roggiano desempeña un papel central como especialista en clima y tránsito. Además de sus informes en vivo, es conocido por su participación en segmentos como "Tu barrio, tu pronóstico", donde interactúa directamente con la audiencia, brindando información personalizada sobre el clima en diferentes localidades. Su enfoque cercano y su capacidad para comunicar de manera efectiva lo convirtieron en una figura confiable para la audiencia argentina.

Además de su trabajo en televisión, fue reconocido por su enfoque en el periodismo de servicio, buscando siempre conectar la información climática con historias humanas y cotidianas. Su presencia en la pantalla ha sido y sigue siendo constante, y su compromiso con la información precisa y oportuna lo llevó a estar nominado a los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 en la terna a mejor cronista, que finalmente ganó Oliver Quiroz.

