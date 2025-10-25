Lowrdez Fernández reapareció en sus redes, mostró una foto de cómo está y apuntó picante contra Lissa Vera

Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales para contar cómo se encuentra actualmente y relatar los hechos vividos junto a su pareja, Leandro García Gómez.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Lowrdez Fernández apareció en las redes sociales y publicó un extenso posteo contando lo que sucedió, en el que también apuntó duramente contra Lissa Vera, amiga y compañera de Bandana.
Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales para contar cómo se encuentra actualmente y relatar los hechos vividos junto a su pareja, Leandro García Gómez.
En su extenso post, la artista también dirigió fuertes críticas hacia Lissa Vera, su amiga y compañera de Bandana, cuestionando algunas actitudes y decisiones desde que se presentó la denuncia de su desaparición hasta su rescate por parte de la Policía.
Fernández mantuvo a todo Argentina en vilo desde la madrugada del 23 de octubre hasta las últimas horas de la noche, cuando los efectivos derribaron la puerta del departamento en Palermo y la encontraron en un cuarto en un estado preocupante.
Rápidamente fue trasladada por el SAME al Hospital Fernández, donde le realizaron controles médicos y evaluaron su estado mental tras el traumático episodio. Hacia la madrugada del 24 de octubre, recibió el alta y se dirigió a la casa de una de sus amigas.
Un día después de prestar declaración ante la Justicia, Lowrdez finalmente se expresó en su cuenta personal de Instagram. En cada párrafo de su publicación, la cantante compartió con sinceridad lo que siente por dentro, relatando su experiencia y reflexionando sobre los momentos difíciles que atravesó.
Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas.
Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño hacia mí. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que, de a poco, iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones.
Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que uno intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevó a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar.
Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os y compañeras/os por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto: desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién; hasta supuestas amigas que saben cosas mías que no son reales.
Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo procesar y acomodar.
Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo: cantar.
Además del descargo, en el posteo agregó una foto actual junto a cuatro de sus amigas, quienes la acompañan en este duro momento.