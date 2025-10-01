La inesperada respuesta de Lali Espósito cuando le preguntaron cuántos millones ganó en su carrera

"Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso", agregó.

Lali explicó que hizo mucho dinero en 23 años de carrera, pero siempre invirtió en ayudar a sus seres queridos. "Alguna cosa me compro, pero para mí lo más importante, a medida que fui creciendo, siempre fue que mi familia tenga un techo. Mi dinerito está puesto en que los míos tengan una mejor vida”, cerró la estrella de la música.

¿Cuántos años tiene Lali Espósito y hace cuántos años que trabaja en el medio?

Lali Espósito tiene 33 años —nació el 10 de octubre de 1991— y lleva 23 años trabajando en el medio artístico. Comenzó su carrera siendo muy chica, de la mano de Cris Morena, y desde entonces no dejó de crecer como actriz y estrella de la música.

¿Qué dijo Lali Espósito de su vida sexual con Pedro Rosemblat?

Lali Espósito se encuentra en España, donde viajó para integrar el jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A esta experiencia también se sumó su novio, Pedro Rosemblat, con quien compartió dulces momentos en redes sociales, mostrando la complicidad que los une.

En las últimas horas, la artista pop participó del programa La Revuelta y protagonizó un divertido intercambio con el conductor David Broncano. En medio de la charla, surgió una pregunta que desató risas y comentarios: “¿Relaciones sexuales en los últimos treinta días?”.

Con una sonrisa cómplice, Lali respondió: “Muchísimas, porque mi novio está acá. Hola, mi amor. Te encanta que cuente en televisión española cuánto foll... Estás muy cómodo y muy contento”.

El conductor, entre risas, saludó a Rosemblat, que se encontraba entre el público: “Pedro, has visto que he dudado si sacarte o no, pero Lali ha dicho: ‘Sacarle al chaval, que se le vea que está contento, que le brillen los ojos’”. Inmediatamente, Lali expresó: “Pobre hombre. Perdón, mi amor, bueno”. Y Pedro contestó con timidez: “No, todo bien. Yo soy bastante más pudoroso que Lali, la verdad. Como casi todo el mundo, ¿no?”.

Para cerrar el momento, Lali remató con una confesión que provocó carcajadas en el estudio: “Yo estuve diez días en el festi de San Sebastián siendo jurado de la competencia oficial. Te iba a decir que ahí estuve sola muchos días. Ahí me maté a pa... hasta que él llegó”.