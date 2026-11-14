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Tamara Báez se metió en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez y lanzó una frase letal

La expareja de L-Gante, Tamara Báez, reaccionó al fuerte descargo de la China Suárez contra Wanda Nara y dejó un mensaje que no pasó inadvertido en redes.

14 nov 2026, 16:25
china suarez, tamara baez y wanda naraa
china suarez, tamara baez y wanda naraa

La pelea entre Wanda Nara y la China Suárez sumó una nueva protagonista. Esta vez fue Tamara Báez, la expareja de L-Gante, quien reaccionó a las fuertes declaraciones que la actriz publicó en sus redes sociales contra la conductora y dejó una frase que no pasó inadvertida: “Se tenía que decir y se dijo”.

El nuevo capítulo del enfrentamiento comenzó después de que se viralizara un video en el que Wanda insultaba a la durante un tenso episodio ocurrido en La casa de los sueños, en Nordelta. La grabación generó un enorme revuelo y provocó que la actriz decidiera responder públicamente a través de sus historias de Instagram.

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Sin vueltas, la actual pareja de Mauro Icardi cuestionó los agravios que, según contó, había recibido de parte de Wanda y lanzó una frase que rápidamente dio que hablar: “Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra ‘negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’”.

Pero eso no fue todo. En el mismo descargo, la China hizo referencia a sus comienzos artísticos y apuntó directamente contra la historia mediática de la conductora: “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”.

Qué tuvo que ver Tamara Báez y por qué su comentario llamó la atención

La frase de Tamara no parece casual y tiene un trasfondo. La influencer mantuvo una relación con L-Gante, con quien tiene una hija en común, Jamaica, y desde 2022 quedó envuelta en versiones que vinculaban sentimentalmente al cantante con Wanda Nara.

De hecho, en septiembre de aquel año, cuando comenzaron a circular los rumores de acercamiento entre la empresaria y el referente de la cumbia 420, Tamara ya había apuntado contra Wanda. Incluso publicó conversaciones privadas con Elian Valenzuela en las que hacía referencia a la situación y cuestionaba que la conductora lo buscara cuando ellos todavía estaban juntos.

Pero sus declaraciones más fuertes llegaron tiempo después. En noviembre de 2024, cuando L-Gante confirmó su romance con Wanda, Tamara aseguró en una entrevista con Intrusos (América TV) que conocía esa relación desde mucho antes. “Desde que mi hija era bebé de meses yo ya sabía de la relación de ellos, mientras L-Gante estaba conmigo”, sostuvo.

En diciembre de ese mismo año volvió sobre el tema y fue todavía más directa: durante un vivo con Yanina Latorre, aseguró que Wanda se había involucrado con el padre de su hija cuando ellos aún eran pareja.

Por eso, el mensaje de Tamara tras el descargo de la China Suárez adquiere otro significado. Su “Se tenía que decir y se dijo” no fue solamente una reacción a una pelea ajena: también dejó entrever una postura en una historia mediática en la que ella asegura haber sido una de las protagonistas perjudicadas.

     

 

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