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La nueva obra social de las Fuerzas Armadas asumió la cobertura y comenzó a saldar la deuda

La nueva obra social inició el proceso para cancelar un pasivo estimado en más de $200.000 millones y comenzó con un primer lote de más de 10.000 reintegros por un total de $5.000 millones. El Gobierno prevé completar el esquema de pagos hacia fin de año.

La nueva obra social inició el proceso para cancelar un pasivo estimado en más de $200.000 millones. (Foto: archivo)

La nueva obra social inició el proceso para cancelar un pasivo estimado en más de $200.000 millones. (Foto: archivo)

La Obra Social de las Fuerzas Armadas(OSFA) asumirá desde este jueves 1° de octubre la atención médica del personal del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, mientras avanza un proceso para cancelar la deuda acumulada por el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), estimada en más de $200.000 millones.

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La nueva estructura quedó a cargo de la cobertura sanitaria de los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias. En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad de Argentina (OSFFESEG) concentrará la atención de los afiliados de la Prefectura Naval Argentina y la Gendarmería Nacional.

El proceso para cancelar la deuda

La cancelación del pasivo se lleva adelante en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Tesoro Nacional. Si bien todavía no se estableció un plazo definitivo para completar los pagos, el Gobierno prevé finalizar el proceso hacia fin de año.

La primera etapa contempla el pago de más de 10.000 reintegros correspondientes a afiliados, por un monto total superior a $5.000 millones. Los valores surgen de la licitación interna realizada para cotejar los montos y los reclamos presentados por los afiliados.

La deuda de IOSFA fue estimada en alrededor de $200.000 millones.

La separación de las prestaciones establece una estructura diferenciada para el personal militar y para los integrantes de las fuerzas federales de seguridad. (Foto: archivo)

La separación de las prestaciones establece una estructura diferenciada para el personal militar y para los integrantes de las fuerzas federales de seguridad. (Foto: archivo)

La nueva cobertura para las Fuerzas Armadas

IOSFA había reunido a más de 600.000 afiliados y se encontraba entre las principales prestadoras de salud del Estado. Con la reorganización, OSFA quedó a cargo de unos 325.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

La separación de las prestaciones establece una estructura diferenciada para el personal militar y para los integrantes de las fuerzas federales de seguridad. OSFA concentra la cobertura del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que OSFFESEG atiende a Prefectura y Gendarmería.

Cambios en la administración

El inicio del nuevo esquema se produjo después de la salida del administrador encargado de la liquidación de IOSFA, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien fue reemplazado por Gonzalo Secchi.

El cambio de autoridades se produjo durante una etapa de reorganización de la obra social y en medio de reclamos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato había ocupado la sede central para expresar su rechazo a las modificaciones y señaló que el proceso podía afectar alrededor de 600 puestos de trabajo.

En pocas palabras

  • Nueva Obra Social: La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) asumió la cobertura médica de Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
  • Saldar Deuda: Se inició un proceso para cancelar un pasivo de más de $200.000 millones del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
  • Primeros Pagos: Se realizó un primer lote de más de 10.000 reintegros por un total de $5.000 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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