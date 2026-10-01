La nueva obra social de las Fuerzas Armadas asumió la cobertura y comenzó a saldar la deuda

La deuda de IOSFA fue estimada en alrededor de $200.000 millones.

La separación de las prestaciones establece una estructura diferenciada para el personal militar y para los integrantes de las fuerzas federales de seguridad. (Foto: archivo)

La nueva cobertura para las Fuerzas Armadas

IOSFA había reunido a más de 600.000 afiliados y se encontraba entre las principales prestadoras de salud del Estado. Con la reorganización, OSFA quedó a cargo de unos 325.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

La separación de las prestaciones establece una estructura diferenciada para el personal militar y para los integrantes de las fuerzas federales de seguridad. OSFA concentra la cobertura del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que OSFFESEG atiende a Prefectura y Gendarmería.

Cambios en la administración

El inicio del nuevo esquema se produjo después de la salida del administrador encargado de la liquidación de IOSFA, el coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien fue reemplazado por Gonzalo Secchi.

El cambio de autoridades se produjo durante una etapa de reorganización de la obra social y en medio de reclamos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato había ocupado la sede central para expresar su rechazo a las modificaciones y señaló que el proceso podía afectar alrededor de 600 puestos de trabajo.