¿Reconciliación confirmada? El gesto de Diego Leuco y Sofi Martínez que sorprendió a todos en un aeropuerto

De hecho, las señales comenzaron a generar comentarios con mayor fuerza después de la participación de ambos en La Peña de Morfi (Telefe), donde algunos gestos y declaraciones fueron interpretados como indicios de un acercamiento.

Cuál fue la fuerte confesión de Diego Leuco tras exponer su intimidad con Sofi Martínez

El reencuentro televisivo de Diego Leuco y Sofi Martínez en Telefe no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación. Luego de coincidir en la conducción de La Peña de Morfi, los periodistas volvieron a acaparar la atención tras protagonizar una entrevista mutua en la que repasaron distintos momentos de su historia juntos y también de su ruptura.

La cronista deportiva había sido invitada al programa para acompañar la cobertura vinculada a Carina Zampini, una de las figuras de la temporada. Sin embargo, terminó siendo parte de una situación inesperada junto a quien fue su pareja. En una charla guiada por Sebastián Wainraich, ambos evocaron anécdotas de los años compartidos, reflexionaron sobre el fin de la relación y revelaron detalles hasta entonces poco conocidos. Después de la repercusión que generó el segmento, Leuco habló públicamente sobre cómo vivió la experiencia. Lo hizo este lunes en Nadie Dice Nada, el ciclo que conduce en el streaming de Luzu TV, donde admitió que la magnitud de la exposición posterior le provocó algo de incomodidad.

“Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, expresó Diego, haciendo referencia a la gran cantidad de fragmentos de la entrevista que comenzaron a circular en redes.

En la misma línea, explicó que optó por no profundizar demasiado en todo lo que se dijo después de la emisión para evitar tomar plena conciencia del impacto que tuvo la nota: “No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”.

Más allá de esa sensación, el conductor remarcó que la devolución que recibió del público fue mayormente favorable. Según contó, los comentarios que le llegaron estuvieron marcados por el cariño y las buenas impresiones. “Lo poquito que vi, porque obviamente te va llegando, es muy buena onda y muy linda la repercusión”, aseguró.

La química que dejaron ver durante la entrevista, sumada a la naturalidad con la que interactuaron frente a cámara, alimentó rápidamente las especulaciones entre los seguidores. En las redes sociales no tardaron en aparecer mensajes que imaginaron una posible reconciliación entre Leuco y Martínez, una teoría que ganó fuerza a partir de la complicidad que mostraron durante el encuentro televisivo.