El firme descargo de Georgina Barbarossa tras la fuerte pelea entre Nancy Pazos y Mariana Brey: "Les dije..."

“Obvio que se puede convivir pensando diferente, si en este caso no se logra deberían preguntarle a Nancy y Mariana por qué. Trato de ser neutral, no voy a hablar con ellas, yo conduzco un programa, lo de ellas es un problema de ellas”, continuó su relato.

Con franqueza, Barbarossa admitió que el ego suele estar presente en la televisión y que eso dificulta las dinámicas internas del programa: “La guerra de egos también está permanentemente, pero hay que convivir con eso. Yo las adoro y las quiero muchísimo”.

Por último, desmintió la versión de Nancy, quien indicó ue la producción del programa le indicaba a Brey qué decir. “Eso no es verdad”, aclaró con firmeza.

Qué dijo Nancy Pazos de Mariana Brey

Nancy Pazos protagonizó un fuerte cruce con Mariana Brey en el programa A la Barbarossa (Telefe) y lanzó un insulto que desató gran polémica en todos los medios.

El episodio ocurrió en el contexto de la conferencia de Javier Milei, donde iba a presentar el presupuesto 2026. Durante el intercambio, Brey llamó “golpista” a Pazos, y esta última le respondió llamándola “pelotuda”.

Antes de que se llegara a este acalorado momento, se produjo un debate sobre economía en el programa, durante el cual Brey comenzó a cuestionar a su compañera: "Cuando se levanta el cepo automáticamente se comenzó a decir que la inflación se iba a disparar, que era toda una mentira o para tapar no sé qué, y la inflación se mantuvo y estuvo en 1.9, 2.1".

La ex de Diego Santilli no tardó en interrumpirla, con tono firme y cuestionador: "¿A costa de qué Mariana, a costa de qué, por qué perdió las elecciones? A costa de qué, tenés que preguntarte".

Brey respondió de manera provocativa, deslizando: "Ay que difícil... Vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, 2027, vos que hacés futurología", recordándole a Pazos que ella ya había anticipado "quién iba a perder las elecciones" y cómo supo que iba a ganar. No se detuvo allí y añadió filosa: "Como también creés que después de octubre esto se va, si es que llega octubre, porque para vos es el peor gobierno y está en el peor momento, yo te escuché decirlo".

Mientras Pazos reafirmaba su postura: "Este es el peor momento y el peor gobierno. Totalmente", Brey apuntó contra la oposición: "Está la oposición haciendo un trabajo enorme para que este gobierno no pueda terminar el 2027, que no pueda llegar en lo posible a octubre, pero si llega octubre que no llegue al 2027 terminado".

El cruce escaló cuando Brey, mirando directamente a Pazos, lanzó la acusación: "Vos formás parte de esa oposición. Una oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato".

"No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo", y fuera de sí se preguntó: "¿me tengo que bancar a esta pelotuda diciendo que soy golpista?", reaccionó furiosa Nancy.

Barbarossa intentó intervenir para calmar la situación con un tímido "no, no, no", pero Pazos no se contuvo: "Me dijo golpista y vos te lo bancás, ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa", mientras Brey sonreía irónica, lista para continuar el enfrentamiento. Claramente, la historia entre ambas panelistas aún tiene capítulos por delante.