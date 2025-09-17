Luciana Geuna preocupó a todos con una foto desde la clínica: qué dijo sobre su salud

Este miércoles Luciana Geuna sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram varias imágenes desde una clínica, acompañadas por un extenso mensaje en el que relató el problema de salud que atravesó recientemente.
Este miércoles Luciana Geuna sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram varias imágenes desde una clínica, acompañadas por un extenso mensaje en el que relató el problema de salud que atravesó recientemente.
"Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo“, comenzó diciendo la periodista de TN y Olga, dejando entrever la gravedad de la situación que vivió.
En su publicación, Geuna aprovechó para agradecer profundamente al equipo médico que la atendió en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento: “Una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada”.
Luego, se mostró conmovida al hablar de sus afectos más cercanos. “Hay tanto lindo para decir de todos. Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que eso es para ellos y para mí ), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo. Y sobre todo tengo el corazón lleno de mi amor, Martín, que me sostuvo de un modo que no me voy a olvidar en la vida”, expresó.
Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión sobre el proceso de recuperación que está transitando: “Ahora es todo poco a poco y para adelante. ‘El cuerpo tiene sus razones’ , de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”.
Luciana Geuna fue una de las invitadas en Almorzando con Juana (El Trece) y protagonizó un momento incómodo cuando Juana Viale le preguntó por el encuentro privado que mantuvo con el expresidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.
“¿Y qué piensan? ¿Es real o no es real el decreto que firmó Alberto por su partida a España y por la seguridad allá?”, lanzó la conductora a la mesa. Geuna respondió con cautela: “Mirá, vos sabés que justo yo lo vi la última semana de gestión para preguntarle un poco cómo va a ser su vida, una conversación en off”.
La periodista aclaró que no se trató de una entrevista formal: “No fue una nota, fue un café, pero en ese momento yo le dije bueno, pero pará, se me ocurrió ahí naturalmente, nunca pasó, ¿vos te vas a llevar a la custodia a vivir con vos?”.
Juana, curiosa, quiso saber más detalles del encuentro: “Este café, por ejemplo, ¿fue en un lugar público o es en un lugar privado?”. Geuna respondió sin rodeos: “Fui a la Quinta de Olivos”. En ese instante, Edgardo Alfano, también presente en el programa, notó su incomodidad y comentó: “Se puso colorada”.
“No, porque me da vergüenza porque es un off, no tendría que haber llegado hasta acá, pero bueno…”, se justificó Geuna, visiblemente incómoda por haber revelado más de lo que tenía previsto.