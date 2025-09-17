Luciana Geuna preocupó a todos con una foto desde la clínica: qué dijo sobre su salud

Finalmente, cerró su mensaje con una reflexión sobre el proceso de recuperación que está transitando: “Ahora es todo poco a poco y para adelante. ‘El cuerpo tiene sus razones’ , de Therese Bertherat es uno de mis libros favoritos. En eso estoy”.

¿Cuál fue la reacción de Luciana Geuna cuando le recordaron su reunión con Alberto Fernández?

Luciana Geuna fue una de las invitadas en Almorzando con Juana (El Trece) y protagonizó un momento incómodo cuando Juana Viale le preguntó por el encuentro privado que mantuvo con el expresidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

“¿Y qué piensan? ¿Es real o no es real el decreto que firmó Alberto por su partida a España y por la seguridad allá?”, lanzó la conductora a la mesa. Geuna respondió con cautela: “Mirá, vos sabés que justo yo lo vi la última semana de gestión para preguntarle un poco cómo va a ser su vida, una conversación en off”.

La periodista aclaró que no se trató de una entrevista formal: “No fue una nota, fue un café, pero en ese momento yo le dije bueno, pero pará, se me ocurrió ahí naturalmente, nunca pasó, ¿vos te vas a llevar a la custodia a vivir con vos?”.

Juana, curiosa, quiso saber más detalles del encuentro: “Este café, por ejemplo, ¿fue en un lugar público o es en un lugar privado?”. Geuna respondió sin rodeos: “Fui a la Quinta de Olivos”. En ese instante, Edgardo Alfano, también presente en el programa, notó su incomodidad y comentó: “Se puso colorada”.

“No, porque me da vergüenza porque es un off, no tendría que haber llegado hasta acá, pero bueno…”, se justificó Geuna, visiblemente incómoda por haber revelado más de lo que tenía previsto.